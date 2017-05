Indagan video de ejecución de abogado

MEXICALI, Baja California(GH)

Una cámara de seguridad ubicada en la zona donde fue asesinado un ex funcionario de la Policía Municipal frente a un Jardín de Niños se encuentra en revisión por parte de agentes investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).



La procuradora Perla del Socorro Ibarra Leyva, confirmó que pudieron obtener un video que se ha integrado a la investigación y actualmente está siendo revisado.



Hasta el momento, las líneas de investigación, comentó, se determinarían si de la revisión del trabajo de Felipe Salazar Ruiz como abogado particular resulta algún indicio que pudiera ser determinante.



Ibarra Leyva dijo que las investigaciones siguen avanzando pero prefirió no revelar públicamente detalles de la misma para no entorpecerlas.



Salazar Ruiz fue asesinado el pasado 27 de abril por la mañana, a las afueras del Jardín de Niños "Federico Froebel", a un costado de Rectoría de la UABC, en la colonia Segunda Sección.