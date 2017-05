Insegurómetro

MEXICALI, Baja California(GH)

La cifra de muertes violentas de este 2017 incrementó cuatro más para este año con la ola de criminalidad que azota la capital bajacaliforniana.



En muertes accidentales, la cifra fue de 5, tras el registro de accidentes de tránsito, donde pierden la vida automovilistas, peatones y un motociclista.



Entre las muertes violentas se encuentra la ejecución de un ex funcionario público de la Policía Municipal a las afueras de un jardín de niños.



También se reportó la ejecución de un comerciante en el fraccionamiento Villa Colonial y el hallazgo de un cuerpo calcinado en la colonia Ladrillera.



Otro de los homicidios violentos se anotó luego del hallazgo de un cuerpo atado con cadenas en el interior de un canal en la zona poniente de la ciudad, el cual presentaba golpes en la cabeza.



Al menos tres robos en casas de cambio ocurrieron esta semana, dos de ellos con violencia, mientras que el otro fue un saqueo al local mientras estaba cerrada.



Al menos tres incendios de consideración se reportaron esta semana, entre ellos el registrado tras la explosión de un cilindro de gas en el interior de una camioneta, así como el de un taller de carrocería y otro más en unos locales abandonados en el Centro Cívico.



Esta semana, el delito que más detenciones originó fue el de portación de arma prohibida, con un total de 106 arrestos esta semana, seguido de las detenciones por robo en todas sus modalidades, con una cifra de 43 detenidos.



El presente reporte se ha realizado con la información pública divulgada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal del 23 al 30 de abril de 2017.



CASAS DE CAMBIO



Durante esta semana que termina, al menos tres casas de cambio sufrieron de cuantiosos robos en Mexicali.



Solo uno de ellos fue sin violencia, en el que los sospechosos lograron hacerse de unos 30 mil pesos en efectivo y artículos del local.



En los otros dos casos, se trató de hechos violentos. En uno de ellos, el sospechoso atacó a golpes a una de las empleadas para arrebatarle su bolso con el dinero de las ganancias del día.



EJECUCIONES



La ola de violencia en la ciudad cobró la vida esta semana de un abogado y ex funcionario de la Policía Municipal, justo a las afueras de un jardín de niños donde se llevaba a cabo un festejo por el Día del Niño.



Días antes, un comerciante en el fraccionamiento Villa Colonia fue ejecutado a las afueras de su casa. En ambos casos, no hay detenidos.



Otros dos cuerpos fueron localizados en distintos puntos de la ciudad. Uno de ellos en el interior de un canal, y otro más, en un baldío de la colonia Ladrillera, totalmente calcinado.