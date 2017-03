Prensa máquina brazo de un trabajador

MEXICALI, Baja California(GH)

El brazo de un hombre quedó prensado en los rodillos de una máquina para procesar cartón, en hechos ocurridos en una fábrica en la colonia ex Ejido Coahuila.



Fue poco después de las 12:00 horas que se reportó el incidente, al que se abocaron rescatistas de Brigadas del Sol y paramédicos de la Cruz Roja.



Jorge “N”, de 32 años, sufrió de aplastamiento de uno de sus brazos por los rodillos de una máquina, en una fábrica ubicada sobre la avenida Ayuntamiento.



Con equipo hidráulico de rescate lograron sacar y salvar el brazo del trabajador, para luego llevarlo al Hospital Regional de Zona No. 30 del IMSS.



De acuerdo a los reportes preliminares de los cuerpos de rescate, la salud del hombre no corre peligro ni la extremidad que le resultó dañada.