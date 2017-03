Niega juez libertad a asesino

MEXICALI, Baja California(GH)

Por tercera ocasión le fue negado la libertad anticipada a un joven que asesinó a su novia y a su propio padre en febrero de 2010.



Cerca de las 08:00 horas arribó el criminal a bordo de una unidad de la Policía Municipal al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, escoltado por media docena de agentes.



El nombre del asesino sentenciado no se da a conocer por orden del Juez.



Durante poco más de cinco horas se llevó a cabo la audiencia, a donde arribaron familiares de la joven asesinada, quienes a las afueras esperaban los resultados.



El Juez de Adolescentes, Álvaro Castilla Gracia, indicó que el homicida recurrió a un derecho que tiene de solicitar el beneficio de la libertad anticipada una vez que cumpliera con el 75% de su sentencia.



“Una vez cumplida, con esto siendo seis de los nueve años de sentencia, puede acceder a la solicitud de libertad anticipada o revisión de que Juez determine la pre-liberación”, precisó.



“Una vez escuchadas, desde luego consideré que lo más positivo y mejor es que el joven se quede en el Centro de Tratamiento”, manifestó Castilla Gracia.



De momento y por la secrecía que se tiene que guardar en cuanto al joven, no se pudo dar información sobre los motivos por los que tienen que estar en internamiento en un Centro de Tratamiento.



Esta fue la tercera ocasión en la que se intentó obtener el beneficio por medio de la Ley de Justicia para Adolescentes tanto estatal y federal, por lo que ya no se podrá acceder a otra oportunidad.



“En el Tribual la Ley establece dos oportunidades por la Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes en el Estado, pero la Ley Federal abrió oportunidad para una revisión para quienes hubieran cumplido cinco años”, comentó.



Por lo que será hasta el próximo 2019 cuando este joven cumpla en su totalidad con la sentencia, por lo que quedará en libertad por hechos en los que fue encontrado culpable.



Ya al filo de las 13:15 horas el asesino fue escoltado por elementos de la Policía Municipal, para retirarlo de la zona, donde a las afueras sus familiares lo esperaban.



Uno de sus familiares del delincuente, al ser notificado por su madre sobre la negativa de la libertad, solamente renegó sobre lo ocurrido, siguiendo la patrulla en la que fue trasladado hasta perderla de vista.



Por su parte, la madre de Andrea, la joven asesinada, acompañada por sus representantes, mantuvo hermetismo durante todo momento.



Solamente agradeció a los medios de comunicación por estar al tanto de lo ocurrido.