Vuelcan 2 autos en hora y media

MEXICALI, Baja California(GH)

Dos volcaduras se registraron durante la mañana de ayer en distintas partes de la ciudad, dejando un saldo de una persona con lesiones mínimas, y severos materiales.



El primer accidente se tuvo minutos antes de las 07:00 horas sobre el carril de circulación de bulevar Adolfo López Mateos con dirección hacia el Sur, en la rampa del distribuidor vial.



Reportes indicaron que un pick up Ford circulaba con velocidad y momentos antes de tomar el puente subió por la conocida “cola de lagarto”, causando que con la velocidad fuera a impactar un señalamiento.



Posteriormente la unidad volcó sobre su lado izquierdo sobre el carril de extrema derecha, cayendo sobre éste los señalamientos viales que se tenían suspendidos en la zona.



Momentos después se reportó por parte de C4 de otra unidad que se había accidentado sobre bulevar Río Nuevo, donde el conductor de la unidad no presentó lesiones de consideración.



Al filo de las 08:20 horas se indicó que una unidad Toyota Corolla que circulaba hacia el Norte sobre la vialidad, cuando por causas desconocidas la conductora perdió el control y fue a volcar sobre el camellón.



Se solicitó en el lugar la presencia de paramédicos de Cruz Roja, arribando la unidad BC-082 al lugar y al momento de atender a la conductora esta dijo que no deseaba ser trasladada, quedando en el lugar.