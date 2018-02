Intentó matar a su hija, pero solo será procesado por violencia familiar

MEXICALI, Baja California(GH)

Por cerca de 50 minutos, Francisco Javier tuvo un cuchillo en la garganta de su hija de cuatro años de edad, a quien retuvo en una recámara y amenazó con matar en varias ocasiones, tras tener una discusión con su esposa.



“¡Váyanse o me la chingo ahorita!”, gritó el hombre de 32 años desde la recámara, cuando policías municipales arribaron luego de recibir la llamada al 911 de la madre de la menor y pareja del agresor.



Por más de media hora, los agentes lo convencieron de que se entregara y dejara a la niña. No obstante, las amenazas siguieron, y el cuchillo seguía a centímetros de la yugular de la pequeña.



Al final, la labor de convencimiento de los oficiales consiguió que el hombre bajara el arma, dejara ir a su pequeña hija y se entregara a los oficiales. Esta semana, la fiscalía buscó imputarle cargos de homicidio en grado de tentativa, pero un Juez lo desechó.



No es la primera vez



Marisela y Francisco Javier comparten vida marital en un domicilio de la calle Piedra Caliza, en el fraccionamiento Caminos del Sur, al sureste de Mexicali, con su hija de 4 años y otro niño mayor.



El pasado 23 de enero, tras una discusión, ella temió por su vida. “Ya vas a valer madre, ya valió madre todo”, le dijo Francisco, al mismo tiempo que tomó un cuchillo de la cocina. Ella solo alcanzó a tomar a su hija y salir de la casa, pero él se la arrebató y se atrincheró en un cuarto.



Marisela llamó a la policía, pues temía que su esposo le hiciera algo a la niña, a quien escuchaba llorar desde la recámara. Ella llamó al 911 poco después de las dos de la tarde, y 13 minutos después, agentes de la Policía Municipal arribaron al lugar.



Irónicamente, fue gracias a la labor de convencimiento de los agentes que hoy Francisco no enfrenta cargos de homicidio en tentativa, sino solo el cargo de violencia familiar.



En su declaración, la esposa del imputado dijo que no era la primera vez que la atacaba a ella o a sus hijos, que consume drogas y que regularmente es agresivo. “No quiero que regrese a mi casa”, plasmó en su declaración ministerial.