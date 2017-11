Detectan en PJE situación irregular

MEXICALI, Baja California(GH)

El Poder Judicial del Estado realizó contratación de servicios por más de 7 millones de pesos, sin realizar la licitación correspondiente. Un documento de la Auditoría Superior del Estado de Baja California dirigido al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura, señala que se incumplió lo establecido en el Artículo 134 de la Constitución federal.



Agrega que el mencionado artículo establece que los recursos económicos “se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.



Los 7 millones 142 mil 859 pesos fueron por la celebración de contratos de prestación de servicios con la empresa Sinergia Estratégica del Golfo, S.A. de C.V., con sede en la Ciudad de México.



Indica el documento que el Poder Judicial del Estado no realizó el proceso de licitación pública. Además, señala, debió haber sido materia de licitación y no de adjudicación directa. Con ello se generó presunta responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.



El proyecto adjudicado de manera directa por el Poder Judicial del Estado fue el equipamiento de Salas de Audiencia en Materia de Oralidad Mercantio para el Primer Partido Judicial de Mexicali, por 2 millones 857 mil 143 pesos.



Además, la creación de una Central de Actuarios en Materia Mercantil por 2 millones 142 mil 858 pesos. Y la Creación de un Sistema de Gestión Especializado en Materia Oral Mercantil para la generación de expedientes electrónicos por 2 millones 142 mil 858 pesos.



La Auditoría Superior del Estado de Baja California pidió al presidente del TSJE y del Consejo de la Judicatura realizar las aclaraciones.



PAGO A MAGISTRADO



Otra irregularidad señalada en el documento, de fecha 24 de octubre de 2017, es el pago indebido al ex magistrado Carlos Cataño González, por 320 mil 201 pesos. Indica el documento de la Auditoría Superior que desde el 18 de mayo de 2016, el Consejo de la Judicatura Federal notificó al TSJE la resolución del pleno de ese Consejo.



La determinación indicaba que Cataño había sido inhabilitado para ejercer cargos públicos por diez años. “Sin embargo, el Poder Judicial del Estado de Baja California le efectuó pagos después de la fecha referida”, señala. Los pagos indebidos a Cataño, aun cuando el TSJE y el Consejo de la Judicatura del Estado había sido notificado, se efectuaron del 18 de mayo al 2 de agosto de 2016. Incluso, se le pagaron aparte de la catorcena y compensación, prima vacacional y gratificación anual.