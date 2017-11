Fallece atrapado en incendio

MEXICALI, Baja California(GH)

Un incendio ocurrido en el interior de un domicilio habita

do en el fraccionamiento Jardines de Lago dejó un saldo de una persona fallecida, así como la pérdida total del hogar, informaron bomberos.



Minutos después de las 13:40 horas se notificó a través de la frecuencia de emergencias sobre un incendio residencial, movilizando elementos de la Estación Central al lugar.



Al llegar sobre avenida Islas Canarias, casi en cruce con Islas Sumatra, se observó el fuego sin control, por lo que se solicitó el apoyo de otras unidades de bomberos.



Cuando ingresaron los “tragahumo” encontraron en el área de la cocina el cuerpo de una persona del sexo masculino, quien se cree pueda llevar nombre de David Zúñiga Sánchez, de 28 años.



Carlos Álvarez, subcomandante Operativo del Cuerpo de Bomberos, indicó que fue minutos después cuando se logró controlar el fuego.



Pero de momento no se estableció que pudo provocarlo. “Hasta el momento no tenemos ningún indicio, pero ya se encuentran trabajando los peritos en incendios, esperando que ellos levanten sus evidencias que puedan dictaminar el origen del incendio”, manifestó.



Durante el trabajo de los elementos de Bomberos extrajeron de la vivienda una gran cantidad de tanques de gas de diversas capacidades, los cuales se informó se encontraban vacíos.



Precisó el subcomandante que dentro de los pasillos del hogar se tiene una fuerte cantidad de ropa, lo que hace pensar que la persona fallecida pudo haber sido un acumulador.



Los trabajos por parte de los elementos de bomberos se extendieron durante cerca de una hora, hasta que se logró extinguir por completo, para abrir paso a las autoridades investigadoras.



El cuerpo de la persona fallecida fue llevado hacia el Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia correspondiente, y poder detallar la causa de la muerte.