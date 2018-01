Quedan sin casa por un incendio, en la Voluntad

MEXICALI, Baja California(GH)

Tres familias de la colonia Voluntad fueron afectadas en su patrimonio debido a un incendio que, de acuerdo a testigos, pudiera haber sido provocado, la madrugada del pasado sábado. Alrededor de las 03:00 horas en la calle Fuente de Horacio, entre los números 2618 y 2634, se suscitó un incendio en un hogar abandonado, tipo picadero, el cual se extendió de manera inmediata.



Teresa Leyva Guzmán quien reside en una de estas casas, informó que tanto ella como sus dos hijas se encontraban dormidas, siendo por vecinos que comenzaron a gritar que se incendiaba su hogar.



“Eran cerca de las 03:30 horas cuando nos estaban gritando que se estaba quemando, nosotros estábamos dormidas, y en cuanto salimos abrimos la puerta y estaba todo prendido aquí”, comentó. Los daños en el hogar de doña Teresa fueron totales, debido a que el fuego consumió el cuarto en el cual compartía con sus dos hijas, perdiendo ropa, cama y el techo para protegerse del frío.



Karla Muñoz, otra de las vecinas afectadas durante el incendio, indicó que al percatarse del fuego tomó a sus pequeños, observando como las llamas dañaban parte de su hogar, sobre todo en uno de sus lados.



“Al observar por la ventana vimos que se empezó a incendiar, por lo que salí con mis niños y observamos que comenzó a avanzar el fuego y la gente nos ayudó echando agua al techo de nosotros”, dijo.



Nayeli Belén Reyes, otra de las vecinas afectadas al perder el cuarto en el cual compartía con sus dos niños, dijo que a pesar de los gritos no pudo despertar hasta que el agua de los bomberos la alcanzó. “Escuchaba que gritaban ‘se está quemando’, pero yo no me podía despertar sino que al contrario me acurrucaba más, y ya después fue que pude despertarme me levante y al voltear ya se comenzó a quemar”, dijo.



Es por esto que las familias se encuentran solicitando el apoyo de la ciudadanía, ya que por el incendio se perdieron cobijas, ropa para niños, así como alimento.