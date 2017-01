Sin identificar cuerpo calcinado

MEXICALI, Baja California(GH)

La causa determinante de muerte en el cuerpo encontrado parcialmente calcinado este viernes por la noche fue la de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.



De acuerdo al reporte del Servicio Médico Forense, el cuerpo presentaba además una lesión por bala a la altura del cuello, sin embargo esto no fue lo que acabó con su vida.



El cuerpo fue localizado alrededor de las 08:00 horas del viernes sobre la avenida Juan Bautista y calle Dinamarca, en la colonia Mártires de la Democracia, por un hombre que se dirigía a su trabajo.



Se trata de un varón de entre 20 y 25 años de edad, según se apuntó en el reporte de autopsia realizado al cuerpo este viernes por la tarde.



Debido a que no se le encontraron identificaciones entre sus pertenencias, no se pudo determinar su identidad, ya que tampoco han acudido familiares a reconocerlo.



La Policía Ministerial revisa actualmente las órdenes de localización de personas desaparecidas para determinar si se trata de alguna de ellas, o bien, que se presente en las próximas horas.



Se estima que el homicidio ocurrió el viernes por la madrugada, según investigadores cercanos al caso.