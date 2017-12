Decomisan leña en predio previamente clausurado

MEXICALI, Baja California(GH)

Cerca de 9 toneladas de leña fueron decomisadas por el ayuntamiento desde que inició el operativo de Navidad Limpia el pasado 11 de diciembre.



El predio de Frutería Los Primos fue clausurado el 29 de diciembre y se volvió a decomisar leña en un baldío contiguo el 31 del mismo mes.



Ronaldo Díaz Lerma, director de operaciones y seguimiento señaló que hubo denuncias de que continuaron vendiendo leña y sacando los leños por encima del cerco de malla ciclónica.



En el lugar permaneció un hombre como velador, quien afirmó que las leñas no han sido removidas y que pueden constatarlo con fotos.



“Estamos acatando lo que dijeron, estoy cuidando que no agarren leña, que no se brinquen, no ha salido ningún leño, ni va a salir”, dijo el hombre.



De demostrarse que hubo reincidencia, podrían ser sancionados por hasta 300 días de salario mínimo, equivalentes a más de 24 mil pesos.



Luis Flores, director de protección al ambiente municipal llamó a la ciudadanía a evitar la quema de leña y cohetes, para evitar ser sancionados al ser señalados por segunda ocasión.



Díaz Lerma emitió también el llamado a no realizar fogatas, abstenerse de contaminar para evitar que se repitan los niveles de contaminación registrados en Navidad.



Principalmente por que causan afectaciones a la salud en niños y personas de la tercera edad, precisó.



Durante el operativo de decomiso, Rubén Martínez, albañil de oficio, se acercó a la autoridad y dijo estar en contra de la prohibición de leña, argumentando que la gente seguirá encendiendo fogatas pero con basura y llantas.