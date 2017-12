Cumple 7 días la contingencia ambiental

MEXICALI, Baja California(GH)

Según los estándares de la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA), cuando la contaminación alcanza el tono rojo se trata de una contingencia ambiental, condición que ha prevalecido durante una semana entera en Mexicali.



Según los reportes de la SPA, la contaminación en Mexicali no ha disminuido del tono rojo desde el pasado sábado 23 de diciembre, el cual alcanzó los 158 puntos AQI en partículas suspendidas PM2.5.



Así permaneció durante toda la semana con excepción del día 25 de diciembre, cuando la contaminación se levantó al tono morado, llegando a 205 AQI en PM2.5, según los monitores de calidad del aire del Estado.



Este 30 de diciembre la contaminación amaneció en tono rojo con 170 AQI en PM 2.5, sin embargo no se ha emitido alguna alerta a través de la dependencia de Gobierno estatal. Ante dicho panorama la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) solicitó medidas cautelares a la SPA con el fin de que se preserve el derecho a un medio ambiente sano.



La comisionada Melba Olvera Rodríguez exhortó a la ciudadanía a evitar las prácticas que contribuyan a la contaminación atmosférica, sobre todo en la noche del 31 de diciembre y madrugada del 1 de enero.



“El derecho a un medio ambiente sano se en- cuentra reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4to párrafo quinto”, recordó la ombudsman.



¡ENTÉRESE!



En caso de contingencia ambiental:



- Evite tiempos prolongados de permanencia a la intemperie.

- Suspenda la práctica del ejercicio y recreación al aire libre.

- Mantenga cerradas puertas y ventanas.

- Evite fumar y/o aléjese de los fumadores.

- En la medida de lo posible, evite el uso del automóvil.

- Utilice el transporte público.

- No prenda fogatas ni artificios pirotécnicos.

- Los grupos vulnerables (niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares) deben permanecer en interiores.