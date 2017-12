Aumenta 28% la depresión en el 2017

MEXICALI, Baja California(GH)

Un mal año financiero y expectativas insatisfechas, abonaron a que aumentaran las depresiones casi una tercera parte durante el año 2017, y que además se exacerban en la temporada decembrina.



El psicólogo y académico de la UABC, Manuel Márquez Ortega, señaló que la apretada economía provoca que las personas sacrifiquen tiempo de esparcimiento y convivencia familiar, para sacar adelante las finanzas.



A la larga se traduce en un aislamiento familiar, la base para enfrentar los problemas, decepciones o pérdidas que se enfrentan a lo largo de la vida, explicó a través de un análisis.



Según datos de la Secretaría de Salud, hasta el 16 de diciembre se han registrado 895 casos en hombres y 2 mil 786 casos en mujeres, dando un total de 3 mil 681 cuadros depresivos en Baja California, a casi por concluir el 2017.



El acumulado hasta la misma fecha del año 2016, llegó a 2 mil 812, un 28% menos que los del presente año, un porcentaje bastante considerable, si se contrasta que en el 2015 se registraron 2 mil 703, una cantidad ligeramente inferior a la del 2016.



“Los factores pueden ser lo cognitivo, emocional y comportamental, pero un sentido negativo en estos factores generan en una persona la sensación de que las cosas no están mejorando, su estado habitual comienza a ser diferente”, declaró Márquez.



Cuando algún evento trae malestar, normalmente se supera en días, si no se supera puede acarrear desinterés en actividades que traían plenitud, se va desconectado de las amistades y las personas con las que se tenía un contacto.



Las expectativas pendientes son otro factor que desencadena la depresión, ya que muchas veces se esfuerzan por algo y no lo consiguen por cuestiones cognitivas, mucha gente cae en esta reflexión a fines de año.



“Si te esforzaste y no tuviste el logro adecuado, puedes replantearte esforzarte más todavía o diferir el plazo para conseguir eso que estabas buscando, ahí no te vas para abajo, sino buscas encontrar el qué sucedió, para solucionarlo”, informó.



Desafortunadamente el clima, las fechas y a veces el soporte familiar y social, es limitado, no se afrontan los problemas como se requiere y no hay un soporte para salir adelante.



“Así comienzan los pensamientos negativos que lejos de hacer mover en buen sentido, te van limitando, y poco a poco se van a ir agravando cayendo incluso en la contemplación o ejecución del suicidio”, comentó.



“Si trabajas y dejas de lado las actividades de esparcimiento, poniendo atención sólo en las cosas que son una obligación, el problema seguirá creciendo”, informó.



El psicólogo recalcó que si en dos semanas no se ha logrado superar una condición de tristeza, es necesario que se pida ayuda, ya que si no hay un grupo social o familiar cercano, necesita aceptar que las cosas se están saliendo de lo que pueden manejar sin ayuda de un especialista, ya sea médico, psicólogo o psiquiatra.



La incidencia tiene que ver con los días festivas, declaró, si bien es correcto buscar algo y querer estar en compañías de ciertas personas, hay que entender que las cosas no siempre serán como se quiere o como se idearon.



Cuando una persona comienza a considerarse sin una razón para continuar, teniendo pensamientos de que nadie los quiere o necesita, se trata de una depresión mayor que puede conducir al suicidio.



DEPRESIÓN EN NIÑOS



La depresión se puede dar a cualquier edad, en la edad temprana no es tan común, pero suele darse por esta falta de atención de los padres que están ocupados en mil cosas, menos en momentos de calidad con la familia.



Los niños pueden experimentar depresión, los papás no se dan cuenta porque no indagaron lo suficiente, señaló la importancia de que los familiares no se conformen con un “bien” cuando pregunten ¿cómo les fue? “Hay que compartir, conectarse, se escucha complicado pero no lo es si se cultiva desde la edad temprana, no preguntarle sólo ‘cómo estás’, sino que hay que indagar, preguntarle ‘¿qué fue lo mejor de tu día?’, así se podría empezar a sospechar del verdadero estado de ánimo de un menor o cualquier otra persona”, aconsejó.



Añadió que no sólo Navidad y Año Nuevo son las festividades que propician la depresión, en realidad son aquellas que establecen expectativas como San Valentín o periodos vacacionales, al no cumplirse, las personas pueden decaer.



ES BUENO SABER

En estos periodos se espera que las personas convivan, no sólo es el qué se tiene, sino con quién comparten, por eso es la importancia de los elementos de soporte como las familias y seres queridos, concluyó el experto.