Sedena solo otorgó 21 permisos para venta de cohetes

TIJUANA, Baja California(GH)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de la Dirección del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos otorgó 31 permisos para la venta de cohetes en Baja California.



Para el municipio de Tijuana fueron 21 los permisos otorgados, mientras que para Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate fueron seis, tres y uno, respectivamente.



De acuerdo con la Sedenda no hubo permisos para la capital del Estado, Mexicali.



Los solicitantes tuvieron que cumplir con diversos requisitos como constancia de no antecedentes penales, expedida a Nivel Federal y dictamen técnico de Protección Civil.



Documento original respecto a la seguridad y ubicación de sus instalaciones, expedida por la Presidencia Municipal indicando que el lugar elegido para sus actividades reúne los requisitos de seguridad.



Croquis de localización del lugar de venta y que cerca del punto no haya a menos de 100 metros de distancia gasolineras.



Los heridos

Durante la guardia que se realiza en al Hospital General de Tijuana (HGT) los días 24 y 25 de diciembre del presente año se registraron dos casos personas heridas derivado del uso de cohetes, uno de ellos con heridas en el rostro y otro en la mano, este último requerirá cirugía plástica.



La Dirección de Inspección Municipal realiza operativos para detectar sitios o puntos de venta irregulares de juegos pirotécnicos, hasta la fecha han clausurado cinco comercios establecidos por no contar con los permisos además otros ocho han sido multados.