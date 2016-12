Niños reciben con alegría Cobertón Navideño

MEXICALI, Baja California(GH)

Apenas llegó el equipo depara entregar cobertores a las familias de bajos recursos, y un grupo de pequeños niños se abocaron con alegría pidiendo cobijas para ellos y sus familias.Los niños residen en las orillas del bordo del canal Pacífico, un rincón de la ciudad donde no hay servicios de agua o electricidad, sin embargo se encontraban jugando, algunos futbol y otros en sus casas.Las madres se acercaron para observar lo que pasaba, al darse cuenta que estaban recibiendo las cobijas que los lectores de este medio donaron a través del, manifestaron un profundo agradecimiento.“Muchas gracias por habernos traído unas cobijas, porque la verdad que en la noche está muy frío, como están las parcelas atrás no nos cubre nada de lo helado”, comentó Nallely Campos Crespo.Nallely tiene una hermana enferma, acudió ante los reporteros delpara pedir ayuda a sus lectores, ya que no tienen dinero para comprar los medicamentos necesarios.Su hermana de 15 años padece pénfigo foliáceo, lo cual consiste en ampollas y heridas en la piel, es tratada a través del Seguro Popular, pero denunció que nunca hay medicamento.“Ella debe de estar en el hospital, en la etapa que se encuentra no es contagioso, pero si es muy doloroso, además del impacto psicológico de estar llena de ampollas”, declaró Campos.La joven quinceañera necesita Meticorten (Prednisona), debe ser original, puntualizó Nalley, ya que por la enfermedad que padece es muy delicado que utilice medicamentos genéricos.Dijo que han llegado al punto de tener que botear y buscar el apoyo del fraccionamiento, para poder comprar el medicamento, quien desee ayudar puede llamar al 6865471703, o acudir al bordo canal Reforma, #24 lado Sur.Nallely Campos Crespo vive una delicada situación con su hermana enferma.Tras la publicación de la historia de don Jorge Ochoa Rojo, quien vive en un hoyo sobre la tierra, un hombre acudió y le prometió que le construirá un pequeño cuarto, comentó después de recibir los donativos del Cobertón Navideño.Tras las lluvias de la semana pasada, don Jorge no pudo aguantar más en el hoyo que era su hogar, pues éste se llenó de agua, de forma improvisada construyó una especie de tienda de campaña con cartón y algunas cobijas. Platicó que tras la publicación sólo se acercó un hombre.Jorge Ochoa Rojo recibió cobijas donadas por los lectores de LA CRÓNICA.