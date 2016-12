Hermoso Atardecer: La Recomendación Incómoda

MEXICALI, Baja California(GH)

El 14 de diciembre de 2015, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió su recomendación. Fue la primera determinación que señalaba responsables por omisiones, entre ellas dependencias estatales y municipales.



Mientras que el Ayuntamiento, a través de todas sus dependencias, declaró como confidencial toda la documentación relativa al Asilo Hermoso Atardecer, el Estado respondió a la recomendación de la CEDH, inicialmente argumentando no tener responsabilidad.



De oficio, la CEDH inició la carpeta de queja 190/15-3VG con folio 110255, a cargo de la Tercera Visitaduría General, cuya titular era Elisa Moreno Briseño.



Desde las 08:40 horas de ese 23 de junio se iniciaron las diligencias. Éstas incluyeron entrevistas, apersonamiento en el sitio, recopilación de testimonios y diversas solicitudes de información específica.



Estas solicitudes se enviaron a la Dirección de Bomberos, Servicio Médico Forense, DIF Estatal y Municipal, Secretaría de Desarrollo Social del Estado, Protección Civil Estatal y Municipal, PGJE, Policía Municipal, Secretaría de Salud, Dirección de Atención a Víctimas y al entonces alcalde Jaime Díaz Ochoa.



Firmadas por la Subprocuradora en Mexicali de la CEDH, María del Refugio Olazábal Maldonado, las solicitudes iban desde el requerimiento de nombres, archivos hasta copias de permisos, revisiones y expedientes, dando un plazo de 48 horas, el cual sólo unos pocos cumplieron.



Al día siguiente del siniestro, Francisco Acuña Campa, signó a nombre del Servicio Médico Forense (Semefo), un oficio donde especifica que los fallecidos fueron por calcinamiento y que había 17 cuerpos en la morgue derivado del incidente.



Responsabilidad de nadie



El 25 de junio, Fernando Hage Rivera, coordinador en Mexicali de Protección Civil Estatal, se deslinda del tema y canaliza a Antonio Rosquillas Navarro, titular a nivel estatal, para que atienda la solicitud, según el oficio MXL/012/2015.



Rosquillas Navarro respondió que Protección Civil Estatal no es autoridad para revisar el asilo y no cuenta con documentos, y asegura que eso es atribución de la autoridad municipal la regulación del asilo.



En sus respuestas, el DIF Municipal se sumó a la evasión de responsabilidades al señalar que no le compete la revisión de permisos ni del cumplimiento de normas al asilo. La misma respuesta fue emitida por al DIF Estatal.



El entonces alcalde Jaime Díaz Ochoa, dijo en su oficio que Servicio Médicos Municipales realizó la revisión médica de 23 sobrevivientes y se ayudó a reubicar a otros 20 en el asilo Carlos Canseco.



“Por lo anteriormente vertido y en virtud de que esta autoridad actuó en todo momento de manera adecuada y responsable ante esta tragedia, sin lugar a dudas se demuestra la inexistente violación de Derechos Humanos”, cita el oficio del entonces alcalde a la CEDH.



Por su parte, Fernando Rivera Valdéz, entonces director de Bomberos, justificó no dar información a la CEDH pues se trataba de datos que obraban en la investigación de la PGJE. Sin embargo tuvo que ceder, pues la Comisión le advirtió que podrían demandarlo por no otorgar la información solicitada.



La correspondencia entre estos dos últimos actores, derivó en que la Dirección de Bomberos aceptara no haber hecho ninguna revisión oficial o diligencia alguna, a pesar de estar autorizados para ello, salvo algunos entrenamientos en uso de extinguidores y recomendaciones de seguridad hechas de boca en boca con el personal y directivos del asilo.



En la misma tónica, la Dirección de Seguridad Pública Municipal dijo que no podía brindarle información a la CEDH, pues se trataba de una investigación judicial. La Comisión tuvo que presionar administrativamente para poder obtener el parte de novedades del día del incendio.



César Augusto Valdez Flores, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, respondió hasta el 29 de junio. En su correspondencia, confirma oficialmente que no existe antecedente de alguna inspección de seguridad al asilo.



En otro oficio a la CEDH, el titular de Protección Civil Municipal, dijo que “el asilo no es sujeto a revisión (…) porque no excedía en su operación del número de residentes que dispone la normatividad”.



Apenas 5 meses antes, habían solicitado la relación de asilos y guarderías para agendar un itinerario de revisiones.



El del ejido Querétaro se encontraba entre los últimos, pues primero se revisarían los ubicados en la ciudad.



El director de Administración Urbana de Mexicali, Alfonso Vizcarra Quiñonez, respondió a otro oficio el 6 de agosto que no se había encontrado registro alguno sobre permisos de uso de suelo para el asilo, pues el terreno en el que se encontraba era ejidal y había sido donado por el Comisariado desde el 29 de agosto de 2004.



Ante tal situación, Vizcarra Quiñonez señaló que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Estatal (SIDUE) sería la encargada de regular el predio y el uso de suelo con la gestión de un dictamen de congruencia.



El 13 de octubre, otro oficio de SIDUE a la CEDH desmintió el argumento de Vizcarra Quiñonez, al referir que la administración de permisos de uso de suelo era competencia del Ayuntamiento.



LA ÚNICA REVISIÓN



En sus 7 años como asilo, la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios fue la única dependencia que realizó una revisión legal al asilo del Ejido Querétaro.



El 18 de noviembre de 2008 se emitió la orden de verificación SS/ MX08/279 por parte de ISESALUD para la revisión del asilo, que se efectuó un día después, encontrado diversas irregularidades y violaciones a las normas.



En la revisión inicial se apuntó sobre la falta de detectores de humo, sistema de emergencia sonoro y de iluminación, sin señalamientos apropiados para evacuación, pasamanos cerca de las camas ni alarma de emergencia contra incendios.



JUSTIFICACIONES Y SECUELAS



La administración del asilo, a través de Lourdes Sánchez Cabrales, también respondió a solicitudes de información de la CEDH, respecto a las condiciones de edificación y los permisos de uso de suelo.



Su respuesta fue remitida el 12 de noviembre. En ella, justificaba que el asilo ya estaba construido cuando asumieron el cargo en la asociación civil.



También admitieron que no contaban con permiso de uso de suelo.



El oficio a la CEDH añade que “con la nueva administración hay una mejor calidad de alimentación porque ya no había pérdidas o fugas de comida, como la anterior administración”.



Un mes después del incendio en el asilo del Ejido Querétaro, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos acudió al asilo Carlos Canseco a entrevistar a los sobrevivientes.



Al menos dos de ellos presentaban trastorno de estrés agudo, otros con pesadillas recurrentes por el suceso y falta de apetito, de acuerdo a las actas de entrevista radicadas en el expediente.



El 1 de octubre de 2015, la CEDH acudió de nueva cuenta al asilo Carlos Canseco a entrevistar a 17 sobrevivientes.



Unos no quisieron o no pudieron hablar de lo ocurrido aquel 23 de junio.



Otros más, aún recuerdan la madrugada del incendio y los gritos de ayuda de sus compañeros de dormitorio. Algunos más, afirman haber mejorado y superado la tragedia.



RENUENCIA



Antonio Rosquillas Navarro, titular de Protección Civil Estatal, respondió el 11 de febrero de 2016 a la recomendación de la CEDH, en un oficio dirigido a esa dependencia, y la calificó como fuera de toda objetividad.



Agregó que el asunto estaba fuera de la competencia de la CEDH y que la investigación estaba falta de precisión y de imparcialidad. “Se pretende que se acepte una responsabilidad compartida”, acusaba, además de que dijo imposibilitado a “reparar el daño”.



El tema de la revisión a los asilos a nivel estatal se abordó hasta el 1 de septiembre de 2015, casi 3 meses después del incendio que mató a 19 ancianitos.



Para el caso de ISESALUD, entonces encabezado por Francisco Vera González, la respuesta fue similar, en la que justificaba haber actuado a través de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios en su momento.



Sin embargo, la CEDH la acuso de no dar debido seguimiento para verificaran corregido las anomalías. Tampoco acreditó de que a partir de esa fecha el asilo operara de conformidad a la ley, “faltando con ello a un deber de cuidado y diligencia”, señala la recomendación 25/15.



Tras las aparentemente renuentes respuestas de las autoridades estatales, finalmente Protección Civil Estatal e Isesalud, volvieron a enviar oficios de respuesta a la CEDH, en los que aceptaban cumplir con los puntos incluidos en la recomendación recibida.



DIF Municipal finalmente reportó el apoyo que había brindado a los adultos mayores ahora a su cuidado; la Dirección de Bomberos se volvió a justificar al argumentar que las revisiones estaban fuera de su jurisdicción por ser un terreno ejidal y el DIF Estatal presentó un reporte sobre los apoyos económicos derivados de la atención del señor Ramón Pavón Montes.



En este sentido, agregó que se gestionaron 640 mil 872 pesos ante el DIF Nacional para adquirir bienes y artículos para atender la contingencia derivada del incendio, así como para llevar a cabo la revisión de 37 centros que atienden a 927 adultos mayores.



Han pasado 18 meses desde el incendio, y quien no ha concluido su trabajo aún es la PGJE, en brindar justicia a los familiares de 19 adultos mayores que perdieron la vida, pero también en brindar certeza a la sociedad mexicalense sobre lo ocurrido esa madrugada del 23 de junio de 2015.



EXPEDIENTE:



•Queja 190/15-3VG ante Derechos Humanos

•Recomendación 25/15

•NUC: 0202/2015/26946

•Investigación: Daños en propiedad ajena agravado por incendio, homicidio y lesiones.



19 VÍCTIMAS



•Ramón Pavón Montes, 60 años.

•Herminia Alarcón Ambriz, 91 años.

•María del Carmen Valencia Martínez, 87.

•Cecilia Ceseña Fernández, 75 años.

•María Guadalupe Ríos Muñoz, de 92 años.

•Felipe Campos Chávez, de 71 años.

•Rogelio Medina Piña, de 52 años.

•Marco Antonio Benitez Chaidez, 68 años.

•María González Ortiz, de 89 años.

•Mario Garibay Vázquez, de 76 años.

•Rosario Gastélum Sandoval.

•Ma. De los Ángeles León Ayala.

•Jesús Villa Robles.

•Juan Salgado Vázquez.

•Juan Francisco Castro Monge.

•Esteban Cejudo Cerros.

•Lázaro Sotelo Pino.

•Jesús Villa Salgado.

•María Luisa González Sori.



ASILO HERMOSO ATARDECER



•Asentado en un terreno 19 mil 629 metros cuadrados.

•Ubicado en Calle Quinta Sur No. 204 Ejido Querétaro.

•Donado por Comisariado Ejidal el 29 de agosto de 2004.

•Operado por Sociedad Cultural Impulsora de Bienestar Social (Socibs).

•Albergaba a 44 ancianitos el día del incendio.



CRONOLOGÍA DE UNA TRAGEDIA





•29 DE AGOSTO DE 2004

En asamblea, el Comisariado Ejidal dona el terreno para el asilo a Socibs.



•11 DE ABRIL DE 2008

Inicia operaciones el asilo Hermoso Atardecer.



•19 DE NOVIEMBRE DE 2008

ISESALUD realiza revisión y encuentra anomalías en su operación.



•9 DE FEBRERO DE 2009

Administración del asilo pide prórroga para solventar fallas.



•26 DE FEBRERO DE 2009

Isesalud aprueba prórroga.



•11 DE FEBRERO DE 2010

En nueva revisión detectan irregularidades administrativas.



•24 DE ABRIL DE 2012

Otra revisión revela que no se subsanaron todos las fallas.



•24 DE MAYO DE 2012

Isesalud emite sanción administrativa al asilo por incumplir normas.



•6 DE AGOSTO DE 2013

Última evidencia de verificación de instalaciones eléctricas en el asilo.



•26 DE JULIO DE 2014

La Junta Directiva del Asilo reestructura la administración.



•18 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Protocolización de acta de asamblea donde nombran nuevos administradores.



•25 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Administración anterior del asilo se enfrasca en pleito legal con la asociación que dirige el asilo, donde se documentan testimonios de amenazas.



•FEBRERO DE 2015

Protección Civil Municipal pide listado de asilos, albergues y guarderías para calendarizar revisiones.



•23 DE JUNIO DE 2015

Se incendia el Asilo Hermoso Atardecer, dejando a 17 ancianitos muertos en el lugar.



•25 DE JUNIO DE 2015

Trasladan a Ramón Pavón Montes al DF para tratamiento por quemaduras y peritos de la PGR inician indagatorias en el lugar.



•25 DE JUNIO DE 2015

Bomberos entrega dictamen donde determina que el incendio es de carácter intencional .



•3 DE JULIO DE 2015

La Subprocuraduría de Zona turna la investigación a la entonces Subprocuraduría Contra la Delincuencia Organizada por el tipo de caso.



•5 DE JULIO DE 2015

Muere la víctima 18 del incendio, por complicaciones de salud tras el incendio.



•29 DE JULIO DE 2015

Pierde la vida Ramón Pavón Montes, la víctima 19 del incendio.



•4 DE AGOSTO DE 2015

Perito de la CEDH de Nuevo León realiza peritaje independiente en el asilo.



•14 DE AGOSTO DE 2015

La administración del asilo da sepultura a 8 cuerpos de los ancianitos que no fueron reclamados.



•14 DE DICIEMBRE DE 2015

La CEDHBC emite la recomendación 25/15 señalando omisiones a autoridades estatales y municipales.