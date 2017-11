Floristas establecidos reclaman competencia desleal de ambulantes

MEXICALI, Baja California(GH)

En el olvido de los consumidores y desatención de las autoridades, floristas establecidos del centro de la ciudad vivirán las festividades del Día de Muertos.



Además de las dificultades económicas que hacen a las personas prescindir de arreglos florales, cada año se enfrentan a la competencia desleal en ventas que les juegan algunos floricultores.



Rosa y Marcos Ramírez, propietarios de la Florería Violetera e hijos de María González, Presidenta de la Unión de Florerías de Mexicali, expresaron vivir la problemática desde hace aproximadamente 10 años.



“El problema es que el gobierno no ha hecho nada, por más peticiones que hacemos, nos oyen como oír llover”, dijo la mujer.



Principalmente a la autoridad municipal, la Unión de floristas le ha solicitado prohibir a los proveedores mayoristas de flores la venta directa al público general, que suele acaparar a la clientela.



“En estos días los proveedores ya no nos entregan material, porque ellos directamente van a los panteones o las calles y ponen sus puestos. La gente claro que se va para allá, porque es más barato”, detalló.



Dichos vendedores son originarios de Ensenada. Sus ventas no reguladas causan que las ganancias salgan de la ciudad, explicaron los hermanos.



“Es algo que el municipio debería tomar en cuenta, el dinero se lo llevan a otra parte, ellos no pagan impuestos, nada absolutamente se queda aquí. Si los regulan, la ganancia aquí se va a reflejar”.



Aunque han hablado con ellos, los distribuidores de flores han hecho caso omiso a la solicitud de surtir sólo a las florerías. Si lo hicieran, todos saldrían ganando, pues los floricultores garantizarían la venta de su producto, y los floristas el funcionamiento de su negocio.



Escuelas, amas de casa e incluso empleados de dependencias gubernamentales han dejado de comprar en las florerías, para hacerlo con comerciantes informales.



El declive en ventas que los comerciantes del tradicional mercado de las flores de la Calle México han vivido en los últimos años, los ha llevado a perder hasta el 60% de las ganancias que solían obtener, dijo Marcos Ramírez.



Se trata de una competencia económica, ya que respecto a la calidad, el producto que se vende barato en calles y panteones deja mucho que desear.



“La gente debe también apreciar que lo que les venden a módicos precios no es un buen producto, es flor que se quiebra, de las que recogen por brazadas. En cambio, en la florería se les da producto de calidad, con atención personalizada”.