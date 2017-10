Comercio ambulante prepara operativo para 1 y 2 de noviembre

MEXICALI, Baja California(GH)

Los vendedores ambulantes sin permisos que se colocan en domicilio particulares no pueden ser retirados por el ayuntamiento, informó Ronaldo Díaz Lerma.



El subdirector de Operación y Seguimiento de la Secretaría del Ayuntamiento detalló que si no están sobre la vía pública, se escapan del área o facultad del comercio ambulante.



Los ubicados en vía pública sin permiso deberán de pagar 500 pesos o serán sancionados con multas de 750 pesos.



“Primero se les invita a que se regularice, si están en zonas no permitidas se les retira y sanciona”, dijo.



Al corte del 31 de octubre se habían otorgado 37 permisos de ambulante temporal para venta de flores.



Durante el 1 y 2 de noviembre se realizarán los operativos de vigilancias en conjunto con recaudación de rentas y sindicatura.