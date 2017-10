Emiten alerta por fuente radioactiva extraviada

MEXICALI, Baja California(GH)

Las Unidades de Protección Civil del Estado de Baja California y Sonora, fueron alertadas por el extravío de una fuente radioactiva en la zona.



La información que circula a través de las redes de Protección Civil del Estado, es que se trata de un riesgo bajo, y es improbable que la fuente sea peligrosa para las personas.



“Es improbable que esta fuente lesiona permanentemente a alguien, si esta cantidad de material radiactivo no se encuentra blindado y no se maneja en condiciones de seguridad tecnológica o no se protege, podría lesionar temporalmente”, explica el documento.



Precisa que para recibir algún daño por parte del artículo, tendría una persona que manipularlo o tener contacto durante muchas horas, o estar cerca en un periodo de muchas semanas.