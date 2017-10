Amenazan en Yuma desde SLRC

(Tomada de la Red)

El Departamento de Policía de Yuma, Arizona, reportó dos casos de extorsión telefónica de números de San Luis Río Colorado, así como otro de lada 331, en contra de comercios de esa ciudad.



“Queremos que la gente nos informe de esos casos y que no los ignore”, dijo Lori Franklin, vocera de la Policía de Yuma.



Estas llamadas de amenazas e intimidación en comercios se encuentran en ascenso en la ciudad, agregó.



La mecánica es similar a la que se conoce en México, donde el extorsionador amenaza con enviar “sicarios” o pistoleros al negocio si no se entrega una determinada cantidad de dinero o algún artículo en específico.



De los dos números que han sido detectados, se encuentra uno con clave de San Luís Río Colorado, Sonora, y otro con lada 331, también desde México. (52-331-587-6990 y 526-535-309-225).



“Hasta este momento, no tenemos información que nos lleve a darle credibilidad a estas amenazas”, señaló Franklin.



En caso de recibir alguna llamada de este tipo, la Policía exhortó a los comercios y residentes del condado de Yuma a comunicarse con su agencia policial de inmediato para dar seguimiento a las investigaciones.