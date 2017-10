Libra dos batallas en la prisión

MEXICALI, Baja California(GH)

Sonríe mucho, pero después de enfrentarse al nudo en la garganta que casi la hace llorar. Lo hace después de agradecer el apoyo de sus compañeras, de autoridades y hasta de las mujeres que custodian las celdas donde se encuentra.



Isela Olguín Juárez se encuentra cumpliendo una sentencia privativa de libertad en el Centro de Reinserción Social de Mexicali, donde desde hace apenas un par de años, se llevan a cabo jornadas para promover la detección oportuna del cáncer de mama.



Cuando expone su testimonio, el patio del Cereso enmudece. Aunque el volumen de su voz es bajo, la gente pone atención. Su tono de voz es quebradizo, pero logra articular ideas sin titubear.



“Cuando te dicen la palabra tumor, toda tu vida te pasa por delante”, expresa, y luego calla por un segundo. En su rostro claro, sin maquillaje, sobresalen sus ojos, intentando no llorar, mientras recuerda y relata su historia.



El año pasado, cuando iniciaron las brigadas en el Cereso, Isela se hizo una autoexploración, y sintió una bolita en el seno izquierdo. Luego, la bolita fue creciendo.



Para fines de abril de este año, el diagnóstico médico fue la presencia de un tumor. “Dios puso en mi camino a una persona que me ayudó”, expresa, pero también se reserva el nombre.



En julio, Isela fue operada y le quitaron el tumor. Sonríe y hasta ríe tímidamente mientras lo cuenta, pues los doctores le dijeron que las paredes musculares donde se encontraba el tumor, se encuentran sanas.



“Tengo una cicatriz, pero comprendí que esa cicatriz es para recordarme que debemos tener el cuidado de explorarnos, yo tuve tanto miedo, pero siempre hubo personas que me apoyaron”, relata, ya con más calma en su voz.



Ahora, Isela motiva a sus cerca de 150 compañeras en prisión a autoexplorarse. “Una mano para explorarse, y otra mano para levantar a quien nos necesita”, reflexiona en voz alta.



“Recuerden que no estamos solas, que no estamos olvidadas, aunque estamos en este lugar, somos mujeres, y la salud de nosotras es un derecho”, dice.



Aplausos, lágrimas y abrazos, pero todas recordarán su consejo, por su propia salud.