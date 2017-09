Emite recomendaciones PC Municipal ante corte de energía eléctrica

MEXICALI, Baja California(GH)

El Consejo Municipal de Protección Civil, a través de la Unidad Municipal de Protección Civil, emitió varias recomendaciones ante el corte de energía eléctrica proyectado para este viernes en la colonia Independencia.



Las sugerencias se deben a que se espera una temperatura de 43 grados centígrados, que vendrá acompañada de un porcentaje de humedad relativa del 25%.



Además la sensación térmica incrementará las temperaturas en dos grados centígrados, por lo que en las horas pico de calor se tendrá una temperatura de 45 grados centígrados.



Las recomendaciones generales son las siguientes:



Si cuentan con un familiar enfermo o asistido por elementos mecánicos o eléctricos para su salud, deben iniciar con la reubicación a otro domicilio. Si no se cuenta con apoyo para el traslado, deben marcar al 911 para llevar a la persona a un centro de salud o un hospital de la localidad para su atención médica.



Si tienen niños pequeños, se debe buscar pasar el día en otro domicilio con aire acondicionado.



Una persona en buen estado de salud debe estar pendiente del domicilio y no dejarlo solo.



La persona que se quede en los domicilios debe tener suficiente agua para mantenerse hidratado durante el periodo que dure el corte del suministro de energía.



Evitar abrir las puertas del refrigerador para que los alimentos perecederos no se descompongan. Los alimentos en el refrigerador puede conservarse hasta 24 horas si no se está abriendo el aparato constantemente. De igual forma, los alimentos en el congelador pueden mantenerse hasta 48 horas.



De manera preventiva, apagar todas las luces aparatos electrodomésticos y aires acondicionados.



Mantener un solo interruptor encendido, el cual servirá de indicador para cuando retorne el servicio de energía eléctrica.

Al reestablecerse el servicio, ir encendiendo los aparatos de manera gradual.



El Refugio Temporal contra las altas temperaturas ubicado en la Unidad Deportiva del CREA en la colonia Guajardo estará abierto al público.



De presentarse algún incidente, marcar al número de emergencias 911

A las clínicas privadas o lugares de atención médica en la zona, se les recomienda revisar sus plantas de emergencia, que tengan el combustible suficiente para operar o en caso contrario, suspender el servicio hasta que se reestablezca el suministro de energía eléctrica o reubicar a sus pacientes.