Pide Itaipbc informar sobre renta de camiones

TIJUANA, Baja California(GH)

El Municipio tendrá que hacer público el contrato de la renta de camiones de basura de acuerdo a una resolución del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California.



El regidor independiente, Roberto Quijano Sosa dijo que el Ayuntamiento de Tijuana tendrá que hacer subir la información en el portal de Internet además de entregarle la documentación.



Recordó que hace un par de meses interpuso un recurso de revisión ante mencionado organismo luego que el Gobierno decidiera reservar los documentos del Grupo Turbofin de acuerdo a la investigación que realiza la Sindicatura Municipal.



En primera instancia solicitó la información al portal de transparencia municipal pero le fue negada la documentación razón por la que acudió con el Itaipbc.



“Yo estoy pidiendo no solamente el contrato sino los expediente completo de las negociaciones con Turbofin, yo creo que no tenemos nada que ocultar si fueron negociaciones comerciales”, expresó.



Agregó que la resolución no es recurrible ya que la autoridad no tiene ninguna justificación ni puede bajo ningún argumento jurídico impugnarla.



Quijano Sosa espera tener una respuesta positiva del Municipio ya que de lo contrario serán acreedores a sanciones al no acatar la orden del organismo.



La presente administración municipal anunció a principios de años que estarían rentando 52 camiones de basura para hacerle frente al problema de la recolección, en donde estarían pagando 68 millones de pesos anuales.



Existen problemas con el portal de transparencia

El portal de transparencia del Municipio, dijo, tiene muchos años funcionado en mal estado, inclusive en la administración pasada fue un “desastre” el manejo de la información.



Por lo que estarán impulsando el tema, especialmente que en la página electrónica se garantice el derecho al acceso a la información.