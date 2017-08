Brinda ya su servicio la primera gasolinera extranjera en Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

La primera gasolinera en el País que no vende combustible importado por Pemex abrió sus puertas el martes en Tijuana, específicamente Otay Universidad.



“No pensemos que porque ya está llegando gasolina de otras marcas, es diferente, es la misma molécula, lo que la va a hacer diferente es el aditivo”, declaró el presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (Apegt), José Luis Noriega Guzmán.



Explicó que todos las gasolineras pueden agregarle aditivos al combustible de acuerdo a lo autorizado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), independientemente de que sea o no gasolina importada por Pemex.



“Es un combustible distinto a Pemex, que de alguna manera es prácticamente un combustible que se apega a la norma 016 que establece la composición química de la molécula y que ya la personalización de cada marca se hace a través de los aditivos”, agregó.



La nueva estación de servicio es una empresa extranjera que forma parte de la empresa que ganó la Temporada Abierta de Pemex como parte de la apertura del mercado gasolinero.



“La Temporada Abierta fue un concurso con el cual se cedieron los espacios de almacenaje a una empresa privada”, refirió.



Sin embargo, el combustible de la nueva estación fue importado a través de la Aduana Comercial de Tijuana, y no por la terminal marítima que Pemex tiene en Rosarito.



El consejero de la Apegt, Alejandro Borja Robles sostuvo que el sector no se siente amenazado con la llegada de empresas internacionales.



“Sabíamos que esto ya venía, hemos tenido pláticas con varias marcas, próximamente va a haber varios gasolineros que ya van a ser exclusivos de Pemex o aliarnos con otras marcas”, dijo.



La competencia es bienvenida, comentó, y esperan que paulatinamente lleguen otras empresas extranjeras.