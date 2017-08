Esperan regrese Beca Progreso para 2018

(GH)

El Sistema Educativo Estatal gestionará el regreso del programa Beca Progreso, tentativamente para el año 2018.



Dicho fideicomiso dejó de operar durante el ciclo escolar 2016-2017, cuando se desconocía el destino de más de 200 millones de pesos que debieron ser entregados a los planteles escolares de todo el Estado, para solventar sus gastos operativos.



Sin embargo, el entonces titular de Educación, Mario Herrera Zárate, aseguró en mayo del 2016 que su cese obedeció a cambios en este tipo de subsidios, ordenados por el gobierno federal.



Transcurridas dos semanas del ciclo escolar 2017-2018, su desaparición ha ocasionado dificultades en la administración de los fondos para solucionar la falta de recursos en los planteles, principalmente refrigeraciones.



“Ésta es la primera vez que el Sistema Educativo maneja el tema de aires acondicionados. Antes a través de Beca Progreso se depositaba el recurso en la escuela y ellos hacían la contratación”, declaró Mónica Bedoya Serna.



La titular normatividad e inversión del SEE, atribuyó a esta transición el atraso que se presenta en aproximadamente 50 escuelas de educación básica, que a la fecha carecen de condiciones apropiadas para tomar clases.



“Por eso buscamos la manera de que regrese ese esquema para el año fiscal 2018. Es un trabajo que corresponde a distintos actores, el principal va a ser Congreso del Estado”.



La funcionaria adelantó que el mecanismo podría reinstaurarse bajo otro nombre, pero con el mismo objetivo de que las direcciones escolares tengan autonomía para resolver sus problemáticas más sencillas.



“Estamos revisando la parte jurídica para poder llegar a ello”, aseguró, respecto a la solicitud que se hará al Poder Legislativo, para que en la elaboración del presupuesto 2018 se incluya dicho programa.



Desconocen paradero del recurso



Miguel Ángel Mendoza González, titular de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado, coincidió con lo dicho por Bedoya Serna.



“Regresar al esquema de Beca Progreso no lo sé con certeza. Estamos trabajando para establecer un mecanismo que sea muy parecido a él, que nos permita trabajar”, señaló.



El funcionario, instalado en el puesto apenas el pasado mes de febrero, expresó que desconoce el paradero del recurso económico que no llegó a los planteles el ciclo antepasado.



“Del dinero del antiguo fideicomiso no sé, cuando yo llegué ya estaba esta duda.



Cuando llegué ya no encontré nada de eso. Seguramente hay un seguimiento, están trabajando en ello la parte de contraloría”, puntualizó.