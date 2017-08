Piden familiares investigación por explosión en Silza

MEXICALI, Baja California(GH)

Familiares de dos de los trabajadores que resultaron heridos en la explosión de la planta Gas Silza, suscitado la tarde del martes, piden se realice investigación en torno a lo ocurrido.



Indicaron sobre la falta de protocolos de seguridad que se deben de tener en el lugar ante este tipo de emergencias, los cuales se notificó por mismos familiares la carencia de estos al interior de la empresa gasera.



Por su parte Amparo Vallejó, tía de Manuel Paredes quien se encuentra con el 50% del cuerpo con quemaduras de tercer grado, cuestionó sobre dichos protocolos de seguridad.



“Aquí la pregunta es que pasa con ellos como empresa, no tienen un protocolo a seguir para este tipo de casos de emergencias y accidentes”, indicó.



Se hablaba de un posible traslado hacia un hospital de San Diego, precisando que la tarde de ayer quedó completamente descartado debido a los altos precios que los centros médicos alcanzan.



“Se supone que desde ayer (martes) se debió haber dado el traslado, si no a San Diego, a un lugar donde no se encuentren tan expuestos a bacterias e infecciones que es lo que les afecta”, dijo.



Sobre su familiar indicó que desconocía lo que hacía en el lugar del accidente debido a que el laboraba como chofer en las pipas, y al parecer momentos antes de la explosión llevaba tanques.



Lidia Barajas, hija de Martín Barajas quien resultó con quemaduras en el 90% de su cuerpo, indicó que se debe de explicar el por que se les negó el acceso a las unidades de auxilio a la planta.



En cuanto al tema de salud indicó que su padre se encuentra en estado crítico, y que debido a las quemaduras que presenta en el cuerpo los doctores no se le da muchas esperanzas.



“Doctores me dicen que hay pocas esperanzas ya que tiene dañado un riñón, un pulmón y que se encuentra entubado porque ya no podía respirar normalmente y cuenta con el 90% de quemaduras”, dijo.



Martín Barajas se encontraba laborando en el llenado de tanques de gas momentos antes de la explosión, indicando su hija que debido a la condición en la que muchos cilindros se encuentran se pudo dar la explosión.



Se espera a que en próximas autoridades de la clínica indiquen lo que se procederá a realizar con estos pacientes que se encuentran internos en el área de terapia intensiva.



Investigan bomberos causa



A pesar de que no se ha girado ninguna orden oficial autoridades del Cuerpo de Bomberos se encuentran dando seguimiento al tema con una revisión de los hechos, para poder dar información oficial.



Lo anterior fue informado por el director de Bomberos, Gabriel Gómez Ruiz, quien añadió ya se cuenta con gente trabajando en el lugar donde ocurrió la explosión para determinar la situación.



“Hasta que no tengamos la investigación correspondiente podremos confirmar, pero puede ser un desperfecto del tanque, o que hubiera estado sobrecargado y que fue demasiada presión donde vino la explosión”, manifestó.



Fue la tarde del martes, cerca de las 17:00 horas cuando se notificó a través de C4 a bomberos sobre una explosión ocurrido en planta de Gas Silza, en la cercanía del ejido Guanajuato.



Máquinas de estación González Ortega y Michoacán de Ocampo, junto a ambulancias de Cruz Roja, Bomberos y Grupo STEM se movilizaron al lugar de los hechos.



“En la explosión salió un flamazo y quemó a cinco personas, donde tenemos información que tres de ellas se encuentran algo graves y el resto con quemaduras leves, hasta estos momentos”, finalizó.