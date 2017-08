Realizan Congreso de Medio Ambiente

MEXICALI, Baja California(GH)

Para fomentar la competitividad y aplicación de mejoras para la calidad ambiental, se inauguró la tercera edición del Congreso Regional de Medio Ambiente y Seguridad Industrial organizado por Canacintra.



El presidente del sector industrial, Juan Ignacio Gallego Topete, destacó que el congreso busca crear conciencia, mejorar la seguridad industrial y la cultura de protección al medio ambiente por un sector más productivo y sustentabilidad en la región.



Detalló que se han registrado recientemente incidentes y accidentes en el sector donde algunas empresas no aplican las medidas de seguridad o los propios empleados no las implementan aunque exista el equipo disponible.



También se entregaron trece certificaciones a empresas como industria limpia emitido por Profepa, entre ellas Honeywell, Fábrica de papel San Francisco, Bimbo, Kellogs, Skyworks, entre otras.



Gallego Topete agregó que continúan los trabajos para la integración de una iniciativa que cree una Ley del Agua para Baja California.



La cuál contempla que el sector privado y la ciudadanía tengan mayor participación, se aplique una mejora en la regulación del suministro del agua y crear un consejo consultivo ciudadano con facultades de auditoría.



Que se establezca el derecho del agua y que no se contemple el corte total del suministro, que los titulares sean expertos en materia del agua y no designados por compromisos políticos, entre otros temas.



El congreso continuará hoy en el Ceart, donde los más de mil asistentes podrán aprovechar las conferencias y talleres en temas como los efectos a la salud de la contaminación atmosférica, la reutilización de aguas tratadas en la industria o ergonomía aplicada para la competitividad, entre otros.