¿Sabías que ocho de cada diez bebés no son amamantados?

MEXICALI, Baja California(GH)

Un 30% de menores de cinco años tiene un retraso en su desarrollo debido a una desnutrición que en la mayoría de los casos es debido a que la madre decidió no amamantarlo.



“Sólo el 20% de las mujeres decide alimentar a sus hijos con el seno materno exclusivo, esto habla del gran trabajo que tenemos pendiente”, la coordinadora de la Promoción de la Salud, Sarahi García Flores



Así lo reveló la Jurisdicción de Servicios de Salud durante una capacitación a su personal operativo, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que inicia este 1 de agosto.



La doctora Sarahi García Flores, explicó que en los niños que no son amamantados se retrasan en su desarrollo físico y ritmo de crecimiento, no intelectual, situación que viene a la alza por el uso de formulas lácteas comerciales.