Acataremos lo que diga la autoridad: Genaro Díaz

MEXICALI, Baja California(GH)

“Vamos a ser respetuosos y acatar lo que diga la autoridad”, afirmó Genaro Díaz Reynoso, quien confirmó que su toma de nota fue retirada, pero no ha sido formalmente notificado.



Explicó que en base al Artículo 70 de la Ley del Servicio Civil, al ser revocada la toma de nota, permanece temporalmente hasta que el Tribunal de Arbitraje determine a quien se entrega la administración sindical.



“El sindicato no puede quedar acéfalo, tenemos que seguir trabajando, mantener el resguardo de los bienes y no podemos detener programas como la liberación del fondo de ahorro de los trabajadores por 1.9 millones de pesos que se entregan mañana (hoy)”, señaló.



¿CÓMO VA EL PROCESO? Díaz Reynoso explicó que el Colegiado Federal dejó sin efectos el registro del 9 de febrero del año pasado donde se entregó el registro a su planilla y por ende, se revoca la toma de nota.



Pero fue revocado por observaciones a documentos certificados y duplicados de los mismos, y no por fondo del procedimiento.



LOS ESCENARIOS



El secretario general del sindicato en funciones temporales, explicó que la planilla de Lázaro Mosqueda tiene la facultad de presentar su toma de nota y ser validada o rechazada por el Tribunal de Arbitraje.



Agregó que la planilla blanca también tiene el derecho de presentar la documentación subsanada. Para que el Tribunal defina en ambos casos si valida y entrega la Secretaría General del Sindicato de Burócratas a Lázaro Mosqueda o permite subsanar la documentación Genaro Díaz y reintegrarlo a la dirigencia municipal.



LA ESTATAL



Díaz Reynoso comentó que Arturo Gutiérrez Vázquez, dirigente estatal del sindicato de burócratas no tiene la facultad de asumir la secretaría local por autonomía de las áreas.



Cuestionó que la intención de la dirigencia estatal es tener el control de las cuotas de la clase burócrata porque Mexicali tiene el 52% de la membresía. Lo que representa que de los casi 20 mil burócratas en Baja California, más de 10 mil 500 son de Mexicali.



A través de un escrito presentado el 22 de enero, la dirigencia estatal solicitó recabar y tener las aportaciones de Mexicali, documento que fue rechazado el 26 del mes.



NO HAY VACÍO



Díaz Reynoso comentó que no hay vacíos legales en los acuerdos que gestione al frente de la secretaría. Adelantó que el aumento salarial con el Congreso del Estado y con la Auditoría Superior de Fiscalización ya fue firmado.



“Serán válidos porque no pueden invalidar los beneficios que son para los trabajadores, se debe de privilegiar el estado de derecho”, puntualizó.



Actualmente se encuentran en negociaciones del aumento salarial con el Ayuntamiento, Poder Judicial, DIF, Cespm, y todas las dependencias descentralizadas.



LEY DEL SERVICIO CIVIL



ARTÍCULO 70.- La directiva de los sindicatos, será responsable ante éstos y respecto de terceras personas en los términos que lo son los mandatarios en derecho común.