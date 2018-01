Presenta proyecto de nación AMLO en TIJ

TIJUANA, Baja California(GH)

Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la Presidencia de la República, presentó ayer su proyecto de nación en Tijuana. El representante de la coalición de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Encuentro Social (PES), y Partido del Trabajo (PT), convocó a una asamblea en las inmediaciones de las instalaciones de Morena en esta ciudad.



“Al llegar a la Presidencia lo primero que vamos a quitar serán las pensiones a los ex presidentes. Cada presidente debe firmar un acuerdo para mantener estas prestaciones y yo no lo voy a hacer”, proclamó el precandidato.



Entre las propuestas que presentó a los cientos de seguidores que acudieron a este evento, destacó la importancia de reducir el impuesto IVA del 16% al 8%, con especial atención en la zona de la frontera Norte del País.



Sobre las reformas, indicó que dentro de este proyecto se contempla eliminar la Reforma Educativa por considerarla poco eficiente para garantizar la educación en los jóvenes mexicanos.



“Desde ahorita vayan eligiendo la casilla en donde nos van a ayudar a cuidar que se respete la democrcia, no vamos a dejar que se roben los votos”, solicitó a los asistentes a su presentación. Resaltó la importancia que tiene la participación ciudadana, tanto ejerciendo su derechos al voto como aquellos ciudadanos que el día de la elección prestan su tiempo como funcionarios en las casillas.



Fueron cientos los simpatizantes que acudieron y escucharon su discurso por más de 20 minutos, en los cuales resaltó que quiere ser recordado por ser un presidente similar

a Benito Juárez o Francisco I. Madero.



Entre los asistentes, se hizo notoria la participación de militantes de los distintos partidos de la coalición que respalda a López Obrador, así como personajes de la vida política en Baja California.



Al finalizar su discurso López Obrador bajó del templete y saludó personalmente a las personas que encontró a su paso hasta el vehículo que lo llevaría de regreso al Aeropuerto Internacional de Tijuana, para continuar con su recorrido por el País.