Actor estadounidense denuncia supuesto chantaje de Profepa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El actor Raúl Julia Levy, hijo del artista que interpretó a “Homero Addams” en las películas de “Los Locos Addams”, aseguró a GRUPO HEALY que es víctima de un supuesto intento de extorsión por parte de la Profepa Sonora, en relación a un tigre que le fue donado a su fundación, en espera de ser enviado a una reserva natural en Rusia.



El incidente se dio a raíz de que el tigre en cuestión, arrancara una pata a un perro que residía en el lugar donde lo tienen en cautiverio en San Luis Río Colorado.



“Hace cuatro o cinco meses me contactó Luis Miguel Parra, quien me dijo que tenía un tigre y decidió donarlo a mi fundación que es Raúl Julia Levy. Entonces como es un tema de mucho interés por ser una especie en extinción, yo lo acepté para enviarlo a un santuario donde vaya a estar bien.



Pero hace poco se suscitó un incidente en el que el tigre, accidentalmente le arrancó una pata a un perro. A raíz de todo esto, la Profepa se dio a la tarea ir a investigar el asunto”, dijo Raúl Julia en exclusiva para GRUPO HEALY.



“Primero armaron un operativo de 5 horas, y luego la semana pasada otro más de 12 horas pero con agentes federales, estatales y municipales de San Luis Río Colorado.



Yo re- cibí una llamada de estas personas y tras discutir con ellos, me llama otro agente de la Profepa sin identificar y me dice ‘¿Por qué no nos pagas 50 mil pesos y aquí se termina el pin…e asunto?’.



Así me lo dijeron. Yo me negué. Yo no sé con quién cree que están tratando. Les dije que no les daría nada. Yo tengo abogados ambientalistas y todo está en regla para llevar al tigre a un Zoológico de Morelia y de ahí a una reserva natural en Rusia”, enfatizó.



Aunque algunos medios de comunicación aseguran que Raúl Julia enfrenta un proceso legal por no acreditar al tigre, bautizado bajo el nombre “Prince”, el actor aseguró que esto es falso, pues no ha recibido ningún citatorio por parte de la Profepa o alguna autoridad, además de destacar que tiene en regla los papeles que perfilan al felino como su propiedad.



EN CORTO



¿Quién fue la persona que le donó el tigre?



Luis Miguel Parra. Él me dijo que lo compró, así como se compran tigres en Sonora. Valen 80 mil pesos. Su nombre sale en los documentos que validan que ahora “Prince” es de mi propiedad.



¿Ya está confirmada la reserva natural para “Prince” en Rusia?



Así es. Ya está confirmado que la reserva natural de Siberia reciba al tigre. Ya tengo comunicación con el Gobierno de Rusia, por medio de la embajada Rusa en México, en las que se interesaron mucho por él.



Resulta que Vladimir Putin creó la reserva de tigres más grande del mundo, porque es amante de esos animales y quiere salvarlos. Me dijeron que están muy interesados, pero también tengo contacto con Wildelife Park en Oregon, Estados Unidos.



¿Cuál es el estado actual del tigre?



El tigre está bien, ya lo revisaron, algo estresado por estar en un espacio pequeño encerrado, pero su sufrimiento va a parar. Ya va rumbo a la libertad. Fuera de eso no hay ningún problema.



Tengo los papeles del veterinario que lo acreditan. Aunque yo quiero llevarlo a Morelia porque allá hay especialistas en especies felinas.



La Profepa supuestamente querían llevarlo a inspeccionar, pero según la información que está manejando la prensa, ya querían donarlo al Zoológico de Mexicali.



¿Cómo se llama el agente o persona que intentó, supuesta- mente, extorsionarlo con dinero?



No se identificó. No me dijo quién era. Sólo me llamaron a la casa cuando llevaban a cabo el operativo después de discutir con el director de la Profepa. Me dijo que simplemente era un negociador de ellos.



¿Qué pasó con los dueños del perro al que el tigre atacó?



El perro era de los dueños de la casa donde está el tigre. Fue un accidente. Debió acercarse demasiado.