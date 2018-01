BC en penúltimo lugar en donación de órganos

MEXICALI, Baja California(GH)

Autoridades de salud revelaron que Baja California tiene el penúltimo lugar a nivel nacional en donación de órganos cadavéricos, debido la falta de cultura y que el 70% de los familiares se niega a otorgar el permiso para el trasplante.



El secretario técnico del Consejo Estatal de Trasplantes, Edgar Allan Castillo López, calificó que el Estado se encuentra en pañales, puesto que en el 2017 sólo se realizó una donación cadavérica.



Esto fue anunciado en el marco de la primera procuración multiorgánica del año, luego de obtener el consentimiento de la familia de un agente policiaco que falleció, logrando procurar dos corneas y dos riñones de su humanidad.



Uno de los riñones del paciente que sufrió una muerte cerebral, benefició a un paciente en lista de espera del Hospital General de Mexicali, el otro riñón se fue a Guadalajara, y las dos córneas se trasladaron a Tijuana, explicó el médico.



Hasta el momento la evolución de los pacientes ha sido de mejoría clínica en relación a su estado de salud previo al trasplante, comentó. Resalta que no se hayan podido aprovechar el corazón y su hígado a lo que el experto aclaró las dudas.



Explicó que los criterios para decidir cuándo se pueden obtener ese tipo de órganos, están definidos por estatutos, ejemplificando que si el paciente tuvo una complicación asociada de tipo cardiaca no se puede donar el corazón.



“En este caso en particular, el uso de ciertos medicamentos para mantenerse en buen estado, eso es una contraindicación”, precisó en cuanto al corazón.



NO HUBO RECEPTOR PARA HÍGADO



Para el hígado no hubo un receptor a nivel nacional, aunque sí hay mucha gente que lo necesita, no hubo factibilidad para poder trasladarlo, señaló. Se mandó la información a nivel municipal y estatal, no hubo respuesta, así que se boletinó a nivel nacional y respondieron en Guadalajara para recibir un riñón.



No hubo respuesta de los diversos hospitales que hacen trasplante hepático, desafortunadamente estamos en un estado muy lejano y la cuestión logística del tiempo del órgano dificulta la procuración, añadió.



Destacó que han hecho el mayor número de procuraciones, y el traslado más prolongado, Baja California tiene a nivel mundial el segundo lugar. Precisó los tiempos máximos para hacer los traslados, las córneas tienen siete días, un riñón un día, mientras que un hígado debe ser trasplantado entre 6 a 8 horas como máximo.



“En el Estado no hay problemas de traslado, la dificultad es por los centros nacionales que hacen trasplante de hígado hepático, el más cercano es Hermosillo, Sinaloa, Guadalajara, Ciudad de México y Estado de México”, detalló.



LISTA DE ESPERA



Aclaró que en Baja California hay una lista de espera para un riñón de 142, en total se han hecho 36 trasplantes. Cuando tienen un órgano y la respuesta es negativa en receptores, se debe ir a otro Estado, es una cuestión en la que van en contra del tiempo.



El receptor del órgano debe pagar una cuota de recuperación para los medicamentos, como la vacuna Simulect, que tiene un costo de 37 mil pesos, siendo de los pocos cobros en un hospital público.