Llega 80% con cáncer de próstata incurable

MEXICALI, Baja California(GH)

La cultura de México ha fomentado que el hombre no debe mostrar señas de debilidad, dicha mentalidad provoca que la mortandad sea superior entre los varones, al no pedir servicios médicos, llegando en estadios avanzados como el cáncer de próstata.



Mario Solares Sánchez, subdelegado médico del Issste, reveló que el 80% de las detecciones de este cáncer son de forma tardía, quiere decir que no hay un tratamiento que les brinde una cura.



El cáncer de testículos es la principal causa de cáncer en la población masculina de 15 a 35 años de edad, se calcula que alrededor del 60% se detecta en etapas tardías, teniendo una tasa de curación del 90% si es detectado a tiempo.



Esto lo mencionó durante el mes de febrero, el cual buscan posicionar como un el mes de la salud del hombre, haciendo los contraste que develan la falta de cultura del cuidado de la salud entre los hombres.



De cada diez consultas generales, 3.5 son proporcionadas a hombres; 3.8 de cada diez urgencias atendidas corresponden a hombres, y por cada diez cirugías 3.6 se hicieron en varones, señaló el director.



En la causa de morbilidad hospitalaria 2017 del Issste, los hombres tiene una tasa de incidencia por cada 100 mil derechohabientes de 76.10 en la enfermedad renal crónica, índice superior al 48.8 de las mujeres.



En casos de hernia inguial, los hombres tienen una tasa de 56.7, cifra que contrasta con el 13.37 de la tasa que lo padece en la población femenina, informó el doctor del Solar.



Es un mayor número de hombres que padecen la diabetes, con un 37.31 de tasa de incidencia, mientras que la de la mujer es de 24.39, reveló el experto en salud del Issste.



La mortalidad por cáncer de Próstata es 356.7% mayor que la ocasionada por el cáncer cervicouterino y 93.6% mayor que la de cáncer de mama, explicó el médico de la dependencia federal.



La conclusión de los expertos es que el hombre no va a atenderse, sólo el 4% acude a hacerse el examen de la próstata, el 80% llega en etapas avanzadas cuando ya no se puede hacer nada con fines curativos.



Dijo que en la delegación buscan posicionar el mes de febrero como el mes de la Salud del Hombre como una estrategia nacional en todas las áreas de salud.



Además de mantener las acciones preventivas y de diagnóstico oportuno durante todo el año como actividades permanentes. Se realizaron 30 mil 880 detecciones de glucemia, detectando 3 mil 782 casos nuevos de hiperglucemias; se realizaron 3 mil 999 cuestionarios, a los cuales 323 resultaron con síntomas prostáticos. Resultaron positivos 115 hombres al antígeno prostático, así como doce positivos a hipertrofia prostática mediante el tacto rectal.



Actualmente se encuentran en seguimiento y tratamiento 133 pacientes con cáncer de próstata, de los cuales 74 están en Mexicali, 42 en Tijuana y 17 en Ensenada; además de 17 pacientes con cáncer de testículos.



En el 2017 el área médica aplicó 1 mil 375 cuestionarios más para los síntomas prostáticos, así como antígeno prostático específico con un 197% más pruebas que en el 2016.



MORTANDAD



Las principales causas de muerte entre hombre son complicaciones de la diabetes mellitus, neumonías, infarto agudo al miocardio, enfermedad renal crónica tipo 5, diversos tumores malignos.



En el 2017 hubo cuatro defunciones por tumor maligno de próstata, de las cuales dos son de Mexicali, una de Tijuana y una de Ensenada.



Actualmente se han tratado diez pacientes con medicamentos fuera de cuadro básico para el tratamiento de Cáncer de próstata, con un costo de 320 mil pesos entre todos, además anunciaron doce ferias de la salud en el estado para el mes de febrero.