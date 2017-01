1 al 15 de febrero confirmación de inscripciones en nivel básico

TIJUANA, Baja California(GH)

La presente administración estatal a cargo del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, a través del Sistema Educativo Estatal, anunció que del 01 al 15 de febrero, los padres de familia deberán acudir a las escuelas asignadas durante el Proceso de Inscripción por Internet para confirmar la inscripción de sus hijos a preescolar, primaria y secundaria para el ciclo escolar 2017-2018.



Al respecto el Subsecretario de Educación Básica, Leopoldo Guerrero Díaz, señaló que lo anterior con el propósito de brindar la oportunidad de estudiar a todo niño o niña en edad de cursar la educación básica, con ello se garantiza que en Baja California ningún niño se quede sin espacio para estudiar.



A partir del 25 de enero del año en curso el SEE inició con la entrega de cartas de notificación a los padres de familia en las escuelas donde actualmente cursan sus hijos(as), en donde se les específica el plantel asignado.



También a partir del 25 de enero el padre de familia tiene a su disposición la página del SEE www.educacionbc.edu.mx para conocer vía internet el estatus de la inscripción de su hijo (a) e imprimir la carta de notificación desde el portal.



Indicó el funcionario educativo que los padres de familia deberán acudir a la escuela asignada con la carta de notificación emitida por el SEE para confirmar la inscripción y terminar el proceso, ya que en caso de no hacerlo, el nivel educativo (preescolar, primaria o secundaria) podrá reasignar los espacios de las inscripciones no confirmadas después del 15 de febrero de 2017, para ser ocupados con aspirantes pendientes de inscripción o nuevas solicitudes.



En los casos de nuevo ingreso a preescolar o bien, en los que no hayan recibido dicha carta, podrán imprimirla a través de la página del Sistema Educativo Estatal, www.educacionbc.edu.mx para lo cual necesitarán tener a la mano el folio y contraseña que les fueron enviados con anterioridad.



Los padres de familia que deseen registrar a su hijo en una escuela particular, o bien cambiarlo a una de ellas, deben de acudir a la escuela que hayan elegido para solicitar la inscripción del 01 al 15 de febrero de 2017. De preferencia llevar folio que le fue entregado anteriormente (Cartas de notificación o SUI).



Guerrero Díaz, expresó que los cambios en escuelas públicas los podrán realizar por medio de la página de internet www.educacionbc.edu.mx , siempre y cuando existan lugares disponibles en la escuela de interés.



Además, el SEE pondrá a disposición de los padres de familia, del 01 al 15 de febrero, módulos de atención en todo el Estado para atender las inquietudes o aclaraciones relacionadas con este Proceso de Inscripciones a Educación Básica, en las siguientes direcciones:





· Ensenada: Oficinas del SEE Delegación Ensenada, ubicadas en Prolongación Blvd. Zertuche No. 6474-A y B Col. Chapultepec C.P. 22785. Preescolar: Tel. 646 152-28-00 ext. 2932. Primaria: Tel.-646 152-28-00 ext. 2936, Secundaria: Tel. 646 152-28-00 ext. 2937 y 2915.



· San Quintín: Sub-Delegación San Quintín del SEE, Centro de Gobierno (Domicilio Conocido) Tel.- 616 165 24-64 ext.3633.





· Mexicali: Oficinas de la Delegación del SEE Mexicali, ubicadas en calle de la Industria No.291 Col. Industrial C.P. 21010. Preescolar Tel.- 686 559-86-74. Primaria Tel.- 686 559-86-78. Secundaria Tel.- 686 559-86-82.





· San Felipe: Escuela Primaria “Jaime Nunó”, ubicada en calle Acapulco No. 69, teléfono 5 77 12 07.





· Tecate: Oficinas del SEE Delegación Tecate. Blvd. Benito Juárez No. 500-76 Col. Encanto Norte Plaza CuchumaTel: (665) 654-46-23.





· Tijuana: Centro de Formación de Ciudadana en Calle Perimetral #7125 3ra. Etapa Zona Río, entre Blvd. Cochimies y Paseo del Río. Teléfono Preescolar 664 9 73 4415, Primaria 664 9 73 4406 y Secundaria 664 9 73 4483.





· Playas de Rosarito: Centro de Servicios de Gobierno del Estado, en C. José Hároz Aguilar No.2004 Fracc. Villa Turística TEL. 661 614 97 00 con las siguientes extensiones: Preescolar 2781, Primaria 2768 y Secundaria 2769.



Para mayores informes pueden acceder a las redes sociales del SEE o bien comunicarse al teléfono 01-800-788-73-22 para atender cualquier duda o aclaración al respecto.