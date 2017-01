Inician inscripciones en módulo de atención del SEE

MEXICALI, Baja California(GH)

A partir de mañana 1ro de febrero y hasta el día 15, iniciará el proceso de inscripción para Educación Básica en el módulo de atención del Sistema Educativo Estatal (SEE).



El cual se pone en disposición para aquellos padres de familia que no realizaron su trámite a través del proceso en línea.



El módulo de atención en Mexicali se encontrará en la delegación del SEE, ubicado en Calle de la Industria No. 291 Colonia Industrial C.P. 21010, con un horario de 8:00 a 15:00 horas.



Alejandro Bahena Flores, Delegado del SEE en Mexicali, explicó que una vez que concluya la atención en los módulos, las inscripciones pasan 100$ a los directores de cada plantel.



También hizo un llamado a los padres de familia que solicitaron su inscripción en los meses de noviembre a enero y quienes debieron recibir su carta de notificación, para que confirmen la inscripción en sus planteles seleccionados del 1ro al 15 de febrero.



Ya que los espacios de las inscripciones no confirmadas hasta el 16 de febrero, podrán ser ocupados con aspirantes pendientes de inscripción o nuevas solicitudes.