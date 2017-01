El primer momento de una gran historia

MEXICALI, Baja California(GH)

Cursamos la preparatoria juntos y ambos teníamos pareja en ese tiempo.Él me hizo un comentario y no me gusto, así que decidí contarle a mi novio en ese tiempo, por lo que decidieron arreglarlo a golpes, (típico de esa edad).Posteriormente, a la salida de la escuela ya lo estaba esperando (el salio primero que yo), de pronto miro a un grupo de personas, me acerco y era mi novio (de ese tiempo) pegándole a mi novio (actual).Me dio mucho coraje y me fui encima de Mario y le empecé a pegar en la cabeza para que soltara a mi ahora ex novio.Pasaron 6 años y nuestro reencuentro fue en la fiesta de una amiga, comenzamos a bailar y después de un rato, nos besamos.Tenemos una química muy fuerte y una atracción que nunca había tenido con nadie. Ahora me dice que lo enamoraron mis coscorrones y que de ese pleito fue lo único que le dolió.Actualmente, tenemos 3 años de novios y con planes para boda en Octubre.