Hay que recuperar la confianza en el país: Mujeres Empresarias Coparmex

MEXICALI, Baja California(GH)

A pesar de los obstáculos, los empresarios mexicanos deben recuperar la confianza en que se puede salir adelante, aseguró Alejandra España, presidenta de Mujeres Empresarias de Coparmex en Mexicali.



Aunque 2017 fue un año complicado para las empresas mexicalenses, la presidenta de Mujeres Empresarias comentó que se espera que el próximo año sea aún más complicado, especialmente por la incertidumbre que aún continúan generando temas como el del Tratado de Libre Comercio (TLC) y el de la inseguridad.



Asimismo, hizo hincapié en la importancia de que la sociedad recupere la esperanza en que México logrará salir adelante durante el próximo año.



“Lo que más me preocupa es la confianza, debemos recobrar la confianza en un 2018, que si se puede, creo que como empresarios tenemos todo para salir adelante”



En cuanto al tema del Tratado de Libre Comercio, la empresaria resaltó su confianza en que las renegociaciones lleguen a buen término entre los 3 países involucrados.



“Si vemos no ha habido una caída abismal en el tema del dólar, eso demuestra cierta seguridad” expresó.



ENTREGAN REGALOS A LA DSPM



Para conmemorar el Día Internacional del Policía y como agradecimiento por la labor de los elementos de seguridad pública, integrantes de Mujeres Empresarias de Coparmex entregaron un total de 134 regalos a los policías municipales.



“Todos los negocios tenemos ciertos puntos de inseguridad que no podemos dejar de ver, lamentablemente este es un problema de todo Mexicali pero en lo personal si hemos contado con el apoyo continuo de seguridad pública” comentó.



Los presentes entregados, fueron donados por diversas empresas pertenecientes a la Coparmex Mexicali como forma de agradecimiento ante el apoyo prestado durante todo el año.