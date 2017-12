Exhortan a no usar pirotecnia

(GH)

No existe pirotecnia segura o de bajo riesgo, todo artefacto de este tipo representa un peligro y puede provocar lesiones leves o graves.



Ante ello, la delegación regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California exhortó a padres de familia a evitar el uso de fuegos artificiales durante los festejos de fin de año.



El doctor Alonso Óscar Pérez Rico, jefe delegacional de Prestaciones médicas, precisó que la única forma segura de disfrutar la pirotecnia, es en exhibiciones públicas que cumplen con las normas de seguridad, ya que cuando personas inexpertas lo manipulan, en muchas ocasiones terminan en los servicios de urgencias con daños provocados por cohetes supuestamente inofensivos que en algunos casos dejan secuelas permanentes a los afectados.



Refirió que estos artefactos –ya sea autorizados o clandestinos son de alto riesgo-, sobre todo para los niños ya que alguna chispa pudiera iniciar un incidente que probablemente se lamente toda la vida, “es mejor festejar en casa que en un hospital”, recalcó.



A fin de prevenir accidentes relacionados al uso de fuegos artificiales, el médico del Seguro Social reiteró el llamado a las familias a disfrutar los festejos con salud atendiendo las siguientes recomendaciones básicas:



Los niños se pueden lesionar con artefactos pirotécnicos aunque sean supervisados por adultos, no alcanza con evitarlos, muchos se lesionan al observar su quema; también es posible que se los lleven a la boca lo que es causa de intoxicaciones.



Asimismo, es vital no permitir que los menores guarden en sus bolsillos juegos pirotécnicos, ya que pueden activarse con la fricción, lo que es causa de severas quemaduras y/o lesiones.



En caso de falla de un juego pirotécnico, nunca trate de volver a encenderlo; que puede activarse y explotar en cualquier momento, lo que ocasionaría quemaduras desde leves hasta graves.



Los padres de familia deben vigilar que los menores no manipulen los llamados "rasca pie" pues el inhalar el humo es posible una severa intoxicación, señaló el especialista del IMSS.



Si almacena, en su hogar, juegos pirotécnicos manténgalos en lugares fríos, secos y lejos del alcance de los niños.



El estallido de los juegos artificiales pueden provocar lesiones: los petardos alcanzan hasta 190 decibeles, más de lo que el oído humano puede soportar lo que podría causar daños irreparables en los mismos.



En caso de sufrir una lesión, precisó Pérez Rico, lave el lugar afectado con agua fría, limpia. No aplique ningún tipo de pomada o producto convencional, envuelva con un paño limpio la zona y acuda al hospital más cercano.



En caso de herida por explosión o ante el hecho de algún miembro amputado, la única medida práctica y positiva es trasladar al herido al centro médico más cercano.



Por su seguridad, deben estar atentos a la caída de residuos de juegos pirotécnicos, hacia los tanques de gas, terrenos abandonados y baldíos con pasto o vegetación abundante, ya que puede provocar un incendio.



“Para finalizar las fiestas con la misma alegría que comienzan y no en un hospital”:

¡NO UTILICE PIROTECNIA!