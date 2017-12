Rituales de fin de año; la tradición para suerte, amor y dinero

MEXICALI, Baja California(GH)

La cultura mexicana está llena de tradiciones y creencias que son una práctica común en la vida de muchas familias mexicanas, algunas de las más populares representadas en los llamados “rituales” que se realizan al final del año para atraer buena fortuna en los meses venideros.



Desde comer un racimo de uvas al sonar las doce campanadas de Año Nuevo o colocarse ropa de determinado color para atraer la suerte, el amor y el dinero, los rituales navideños y de fin de año son muy populares entre la población, dado que aunque hay quien los ve con escepticismo no se puede negar que este tipo de rituales forman parte de las celebraciones de fin de año en todo el País.



Aunque actualmente existen muchos ejemplos de rituales que se pueden encontrar fácilmente en Internet o en televisión, es común que en algunas familias los rituales se lleven a cabo de generación en generación, muchos de ellos pasados de padres o abuelos a las nuevas generaciones.



Este es el caso de Rufina García, una madre de familia cachanilla que desde hace más de 10 años realiza anualmente una serie de rituales para recibir el año nuevo en búsqueda de atraer la suerte y buena fortuna para los siguientes doce meses.



“Tengo dos rituales navideños que me gusta mucho hacer, uno es el de tener un dólar en la puerta, el 31 de diciembre pongo el dólar en la puerta y ahí lo dejo todo el año, para que mi casa siempre tenga entrada de dinero”, aseguró.



Al colocar un dólar nuevo en la puerta, explicó Rufina, se busca evitar que todos los integrantes de la familia que viven en la casa sufran de falta de dinero en lo que resta del año, mientras que el billete del año pasado, que se retira de la puerta para colocar el nuevo, es entregado a una persona diferente para que lo conserve en su cartera durante el resto del nuevo año, con la intención de atraer las “buenas vibras”.



Aunque la mayoría de los rituales que realiza fueron obtenidos de especiales en televisión y de pláticas con amigos y conocidos, Rufina dijo tenerles mucha fe y confianza, dado que en casi todas las ocasiones en las que ha realizado alguno de estos rituales ha sentido que realmente ha mejorado su suerte.



“Las veces que los he hecho siempre me han resultado, a veces tarda, pero se cumplen”, comentó.



Con el paso de los años, los rituales que realiza Rufina han llamado la atención de su familia y amigos, por lo que actualmente varias amigas y sus propios hijos también dedican cierto tiempo de la celebración a realizar este tipo de rituales.



EN BUSCA DE AMOR, SUERTE Y DINERO



Entre los rituales más buscados por los cachanillas para realizar en este fin de año, los más cotizados son los que se relacionan con atraer mayores cantidades de dinero para el año que viene, según explicó Lizeth, encargada del centro botánico Salud, Dinero y Amor, ubicado en el Centro Histórico de Mexicali.



Durante las fiestas de fin de año, el local en el que trabaja Lizeth recibe la visita de muchas personas que acuden únicamente en estas fechas en busca de rituales de limpia y para atraer la abundancia.



“Todo depende de la creencia de la gente”, mencionó “el borreguito y las purificaciones se usan mucho”.



De acuerdo a su experiencia en el centro botánico, Lizeth ha confirmado a lo largo de los años que la mayoría de la población tiene como principal preocupación para el próximo año el tema económico, por lo que los artículos utilizados para atraer prosperidad y abundancia son los más solicitados.



Asimismo, dijo que durante estas fechas también incrementa la venta de inciensos y yerbas de purificación, que suelen ser usadas en rituales de limpia o para atraer la felicidad y tranquilidad.



Los rituales para recibir el Año Nuevo son una tradición que no sólo se sigue por parte de las familias mexicanas, sino que está presente en muchos países de América Latina y el resto del mundo, con sus diferentes variaciones regionales.



Aunque también existe un gran escepticismo alrededor de este tipo de prácticas, para muchas personas el realizar este tipo de rituales es una forma especial de arrancar el próximo año con nuevas oportunidades y una nueva actitud que permita alcanzar las metas que se han propuesto.



MÁS RITUALES



A continuación, dejamos una lista con algunos de los rituales más sencillos que se realizan durante el



Año Nuevo:



Comer doce uvas: La tradición dicta que se debe comer una uva con cada campanada cuando se marquen las 00:00 horas, medianoche, de Año Nuevo, este ritual es usado para atraer suerte el resto del año, aunque hay familias que piden doce deseos, uno por cada uva consumida.



Usar ropa interior de colores: De acuerdo a la superstición, el uso de ropa interior de diferentes colores durante la fiesta de fin de año atrae suerte, salud o amor, dependiendo del color de la prenda.



Por ejemplo, una prenda de color rojo sirve para atraer el amor, mientras que con el amarillo se busca atraer dinero para el próximo año.



Pasear con las maletas: Correr con una maleta alrededor de la casa o colocarlas junto a la puerta durante los últimos minutos del 31 de diciembre, esta actividad se hace con la intención de realizar al menos un viaje durante algún momento del año que viene.



Barrer la casa: Este ritual se hace en punto de las 00:00 horas, teniendo la precaución de que el barrido se haga de la puerta de la casa a la calle para limpiar la vivienda de “malas vibras” y atraer la buena fortuna.



El borrego de la abundancia: Este ritual de Año Nuevo consiste en colocar la figura de un borrego de lana (preferentemente que haya sido regalado) en una ventana o la entrada de la puerta con un cordón rojo atado al cuello, a veces acompañado de una bolsita de semillas, para que no falte la abundancia todo el año.