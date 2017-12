Garantizan abasto de agua a BC las desalinizadoras

TIJUANA, Baja California(GH)

El director general de la Comisión Estatal del Agua, Germán Lizola Márquez, respaldó la autorización para construir desalinizadoras en la entidad, pues con ellas se brindará seguridad de acceso al vital líquido para las futuras generaciones.



Se trata de una fuente alternativa para el suministro de agua con la que se contrarrestará la falta de flujo en el Río Colorado, aseguró.



“Hay que recordar que el Río Colorado no nada más es de Baja California y Sonora”, detalló, “son siete Estados de la Unión Americana que demandan agua, y si no hay precipitaciones y nevadas el nivel del lago va a seguir bajando”.



Dijo que las obras de construcción de los proyectos hídricos que se ejecutarán mediante contratos de asociación público-privada en Playas de Rosarito y San Quintín, así como las primeras pruebas de la establecida en Ensenada darán inicio en 2018.



Falta de información



El director atribuyó el rechazo de algunos sectores sociales a la construcción de las desaladoras a la intervención de empresas privadas en sus operaciones y a la falta de información de la población.



“Las APP vienen a apoyar. Sabemos que no hay inversiones por parte del Gobierno federal, no trae más dinero para los estados y se tiene que buscar esa fuente”, declaró.



Aunque el abastecimiento de agua está garantizado para el año 2018, expuso, el panorama para el 2019 es incierto, por lo que es muy importante para los bajacalifornianos tener asegurada una segunda fuente de abastecimiento.