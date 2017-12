MEXICALI, Baja California(GH)

La presa Morelos es derivadora, es decir un obstáculo que se opone al paso de la corriente, para elevar el nivel del agua a una cota suficientemente alta y poder extraerse del sitio.



Se usa cuando las necesidades de agua son menores que el gasto mínimo de la corriente, es decir, no se requiere almacenamiento.



Según el documento Diseño hidráulico y estructural de presas derivadoras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).



La presa derivadora Morelos está ubicada en Poblado Los Algodones, tiene la capacidad máxima de derivación de 10 mil m3/s (metros cúbicos por segundo).



Toda el agua del Río Colorado asignada a México llega a través de la Presa Morelos, de ahí se conduce a través del Canal Reforma que es operado por la Conagua.



En el marco de las Acta 318 y 319, México tiene en el sistema de almacenamientos en Estados Unidos 275 millones 823 mil 284 metros cúbicos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con base en la información de la Comisión Internacional de Límites y Agua (CILA).



El Tratado de Aguas Internacionales de 1994 señalaba que otorgaba a México mil 850 millones 234 mil metros cúbicos anuales.



Adicionalmente, establece que cuando exista agua en exceso en la Cuenca del Río Colorado, se asignarán a México volúmenes adicionales de hasta 246 mil 697 millones de metros cúbicos, para un total de 2 mil 96 millones 931 mil metros cúbicos anuales.



En el periodo de 1945 al 2017, se han asignado volúmenes adicionales a México en 20 años. El Tratado de Aguas también establece reducciones en casos de extraordinaria sequía: A la fecha, esta cláusula no se ha aplicado.



La última vez que se asignaron volúmenes adicionales a México, fue en el año 2000. De 2001 a 2017 se ha entregado a México el volumen anual garantizado por el Tratado.



Está previsto que en el 2018 se asigne a México las entregas normales de 1,850’834,000 metros cúbicos, informó la CILA. Cabe aclarar que los tratados establecidos en el acta 319, serán sustituidos por la 323, a partir del 31 de diciembre del 2017.



Rigoberto Campos, dirigente de la CNC, defendió que el principal ingreso en el País es la exportación de productos agropecuarios, siendo lo que genera riquezas, sobrepasando los ingresos de venta de petróleo.



“Nosotros los agricultores somos socios de la naturaleza, del sol y del agua, y siempre buscamos la sustentabilidad, y esa palabra el Gobierno no la usa, ese es nuestro reclamo, que a qué hora le vamos a regresar al medio ambiente lo que le quitamos”, dijo.



Hay desequilibrio en derechos



La dependencia federal explica que la producción del Valle de Mexicali es de 2 mil 948 toneladas, prevalecen los cultivos de trigo, alfalfa y algodón, que da como resultado un valor de producción de 7 mil 18 millones de pesos.



Asevera que hay un desequilibrio de los derechos de agua y el consumo real entre los usuarios de una asociación.



“La dotación volumétrica y los requerimientos de riego, difieren en función del cultivo, lo que propicia faltantes y excedentes en los derechos del agua entre usuarios, que es necesario transmitirse temporalmente para que existe equidad”, asevera Conagua.



Destacó que la salinización de los ríos es un problema en países de todo el mundo, que ha generado un gran costo medioambiental y económico, además de significar un riesgo elevado a la salud.