Pagarán 200 mil automovilistas $2,348 por placas

MEXICALI, Baja California(GH)

TARJETA DE CIRCULACIÓN



DECRETO SE ACABA

EN DATOS

Por disposiciones federales el Gobierno del Estado debe acatar la implementación del reemplazamiento con un nuevo diseño, el cual tendrá un costo extra de 913 pesos, reveló la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF).El titular de la Dirección de Ingresos de la SPF, Nolberto González Grajeda, apuntó que las láminas de las placas tendrán una vigencia de tres años, y se estima que 200 mil usuarios deben acudir a realizar este canje en el 2017 de un padrón de un millón 90 mil autos en el Estado.Por tal motivo el costo de revalidar la tarjeta de Circulación y cambio de placas será entre 2 mil 348 y 2 mil 421 pesos dependiendo del año del vehículo.Esto lo justificó debido a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cambió la Norma Oficial Mexicana, que establece tanto el diseño, las características y vigencia de las placas, así como las tarjetas de circulación.“En septiembre del 2016 se reformó la ley que regula los servicios de control vehicular, la cual establece que las tarjetas de circulación se canjearán en los nuevos términos de las normas vigentes”, platicó.El director de Ingresos, reiteró que para este canje de tarjetas de circulación y láminas, están obligados a acudir quienes tengan láminas de tres años o más de antigüedad.Las personas que hayan obtenido sus placas en los años 2014, 2015 ó 2016, están exentas del cambio durante el año 2017, ya que no cuentan con los tres años de antigüedad, detalló González.Este trámite estará disponible hasta abril del 2017 en virtud del proceso del diseño y licitación de las nuevas láminas, señaló el director de Ingresos.En enero se llevará a cabo un apartado en el portal del Gobierno del Estado para que pueda revisar con el número de placa, si está obligado a hacer el canje de lámina.“El impuesto del canje de láminas es de 913 pesos, más el impuesto a la educación, suma 1 mil 233 pesos”, puntualizó González. Gente de la tercera edad, pensionados y jubilados, tienen un 50% de descuento en todos los derechos.El cambio de placas no se había realizado desde el año 2010, a partir del 2017 será cada tres años, una práctica que aseguró González, ya se realiza en muchos estados del País.El nuevo diseño no se ha definido, pero debe de estar libre de cualquier imagen, con excepción del escudo nacional, un código de información, sello de la SCT, el número 02 y otras características que establecen en la nueva norma.Según el presupuesto de ingresos aprobado para el 2017, por placas, calcomanías y tarjetas de circulación por servicio particular, se obtendrán 694 millones de pesos, con esto se sufragará el gasto en el Estado.El reemplacamiento representa alrededor de 200 millones de pesos adicionales para el Estado, comentó el director de Ingresos.El canje de tarjeta de circulación será del día 2 de enero a marzo para los autos 2008-2017, los de años anteriores tienen hasta el día 30 de junio para efectuar el trámite, advirtió.A la hora de acudir al canje de tarjeta de enero al mes de abril, tendrá la opción de pagar de una vez las láminas o esperar hasta dicho mes, que será cuando entre en vigencia la entrega de láminas.La tarjeta de circulación se prevé con un descuento del 12%, que tendrá un costo de 604 pesos en enero; el descuento irá disminuyendo hasta marzo, compartió el funcionario.El viernes 30 de diciembre es el último día para aprovechar el decreto de descuentos de derechos extemporáneos y multas.Llevan 37 mil ciudadanos que se han beneficiado con el decreto, aproximadamente representa 41.9 millones de pesos condonados.El 27% los carros registrados transitan sin los papeles requeridos, en el 2016 se realizaron 729 mil tramites, esto representa el 73% del padrón vehicular circula en regla, el 85% son carros del año 2006 y posteriores.Carros 2012 y posterioresConcepto Costo••Tarjeta de circulación $604.00••No revisión mecánica $146.00••Verificación Ambiental vigencia bianual $365.00••Lamina $913.00••Cruz Roja $73.00••Aportación a Educación $320.00••Total $2,421.00Carros 2011 y anterioresConcepto Costo••Tarjeta de circulación $604.00••No revisión mecánica $146.00••Verificación Ambiental vigencia anual $292.00••Lámina $913.00••Cruz Roja $73.00••Aportación a Educación $320.00••Total $2,348.00