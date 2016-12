Arrestos por 36 horas a quienes truenen cohetes

MEXICALI, Baja California(GH)

AÑO NUEVO ES LA “PRUEBA DE FUEGO”

Hasta arrestos por 36 horas se contemplan a personas que detonen juegos pirotécnicos en la vía pública y no atiendan el llamado de la Policía Municipal, informó Ulises Méndez Manuell- Gómez.El director de Seguridad Pública Municipal indicó que para las festividades de Año Nuevo se mantendrán los operativos coordinados con el resto de las dependencias municipales.Señaló que en el caso de las personas que sean sorprendidas quemando pirotecnia en la vía pública, pueden ser sancionadas con una multa mínima de 10 salarios mínimos.En caso que no se haga caso a la amonestación de la corporación, la persona puede ser turnada ante un juez calificador y ser detenido hasta por 36 horas.El titular de la Policía Municipal invitó a la ciudadanía a atender las recomendaciones para no pasar las festividades en las celdas municipales.Agregó que se tendrán 18 puntos de auxilio vial itinerante en todo el Municipio, 10 de ellos en la zona urbana y 8 en el Valle de Mexicali.Méndez Manuell-Gómez agregó que se aplicará la misma estrategia utilizada en Navidad y de manera más estricta al haber más vehículos en circulación.Recordó que regularmente en Año Nuevo se presentan fiestas más intensas y mayor consumo de alcohol, por lo que se estará atento a los trabajos en las calles.El Año Nuevo será la prueba de fuego en materia ambiental para el Ayuntamiento de Mexicali, por lo que continuarán con revisiones para evitar quemas a lo largo del Municipio, indicó Luis Flores Solís.El director de Protección al Ambiente manifestó que se está dando continuidad al programa “Aire Limpio para Mexicali”, el cual se lleva a cabo entre el Municipio y la Secretaría de Protección al Ambiente.Comentó que durante las festividades de Navidad se pudo tener una calidad de aire buena o favorable para la salud de la población en general en Mexicali.Señaló que los festejos de Año Nuevo serán la verdadera prueba de fuego en lo referente a la contaminación atmosférica, ya que tradicionalmente la noche del 31 de diciembre es cuando más quemas se presentan.“Se ha detectado por experiencia que es cuando la gente realiza más este tipo de prácticas, las quemas a cielo abierto, las lumbradas, las fogatas”, expresó.Confió en que la ciudadanía tomará conciencia considerando lo ocurrido en el Estado de México hace unas semanas o el de la menor que perdió dedos de la mano en el Poniente de la ciudad.Sobre el programa, mencionó que del ámbito municipal participan la propia Dirección, Comercio Ambulante, Protección Civil Municipal, el Cuerpo de Bomberos y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.La idea es trabajar en conjunto para evitar que en Año Nuevo existan quemas a cielo abierto de basura, madera o leña, y particularmente de llantas y cohetes, que son los principales contaminantes del aire.Agregó que en los operativos conjuntos que se han realizado durante este mes se decomisaron 200 kilogramos de material pirotécnico ilegal.Estos trabajos continuarán hasta el próximo 7 de enero, por lo que hizo la invitación a la ciudadanía a sumarse a la campaña y evitará a toda costa realizar este tipo de prácticas.