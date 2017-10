Madre pide ayuda para recuperación de su hijo

MEXICALI, Baja California(GH)

Ante las dificultades económicas que enfrenta por el accidente e intervenciones médicas de uno de sus hijos, la madre de familia Joana Romero pide apoyo a la comunidad.



Juan Carlos Delgado Romero, de 14 años de edad, sufrió diversas fracturas al caer de un tractor en movimiento, mientras acompañaba a su madre a trabajar en la pisca de ajo en terrenos cercanos a la Laguna Salada.



Afectaciones en un pulmón, costillas y fractura de pelvis fue el diagnóstico que recibió el menor al acudir por atención médica al Hospital General de Mexicali, donde permanece hospitalizado.



“El martes pasado lo operaron, le pusieron cuatro tornillos en la pelvis y aunque ya lo iban a dar de alta empezó a tener mucha calentura, ya no me lo dejaron salir”, explicó la madre.

Un peregrinar ha vivido desde entonces Joana junto a su madre, Guadalupe, y Ángel, su segundo hijo, de 4 años de edad.



Aunque el joven afectado se atiende en una institución de salud pública, la cuenta por su tratamiento asciende a 35 mil pesos.



Gracias a la gestión de trabajadoras sociales y de su afiliación al Seguro Popular, el costo se redujo a 7 mil pesos, mismos que con el apoyo de una congregación religiosa, la familia Romero está a punto de reunir.



VIVEN CARENCIAS



Con la salida de Juan Carlos del hospital, él y sus familiares enfrentarán importantes carencias. Su vivienda, ubicada en la calle Río Fuerte de la colonia González Ortega, está edificada con madera, sostenida por un barrote y con un techo en condiciones deterioradas.



No cuenta con servicio de electricidad ni tuberías de agua potable. Camas, cobijas, un trastero, una mesa y algunas fotografías son los bienes que poseen, por lo que el espacio y condiciones son inaccesibles para brindar al joven los cuidados que requiere durante su recuperación.



Si usted desea apoyarles, puede comunicarse al teléfono celular (686) 144 17 55 y al correo electrónico macosta@lacronica.com, donde se le canalizará la ayuda.