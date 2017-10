Buscan abrir pesca deportiva de totoaba

MEXICALI, Baja California(GH)

La pesca deportiva de totoaba está siendo gestionada desde el Estado y la Federación en Baja California, mismo sitio donde hay déficit del 64% en la vigilancia de sus litorales, según información de autoridades.



La pesca de la totoaba está prohibida con el fin de salvaguardar a la vaquita marina, sin embargo, es una especie muy bien cotizada en los mercados orientales, por lo que su pesca furtiva sigue dándose en el mar de Cortés.



Matías Arjona Rydalch, titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura en Baja California (Sepesca), explicó que es una realidad la intención de aprobar el aprovechamiento de la totoaba.



La totoaba está regulada a nivel internacional por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), en la norma 001 que son los productos en peligro de extinción o regulados y nacionalmente por la norma 059 de productos en peligro de extinción.



Arjona comentó que están trabajando con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), directamente con Rafael Pacchiano Alamán; Gobierno del Estado y Sepesca.



“Trabajamos en la regulación de esta especie para que a su vez, sea aprovechada condicionadamente, únicamente, por la pesca deportiva”, aclaró.



Para lograrlo se tendrán que crear Unidades de Manejo Ambiental (UMA), definir de acuerdo a un estudio cuantas piezas se pondrán pescar, planteó que en cuatro o seis meses podrían otorgar permisos a los pescadores afectados que no han salido a trabajar para que obtengan una remuneración económica.



DÉFICIT EN VIGILANCIA



Mínimo debe haber 25 inspectores activos, actualmente hay nueve, lo que índica un déficit del 64% en uno de los litorales más amplios de México, que además cuenta con cinco especies muy demandadas.



Para abatir está situación, realizaron un convenio con la Secretaría de Marina donde ellos pueden directamente vigilar la pesca furtiva, antes debían hacerlo con los inspectores de Conapesca.



Dieron el paso y ahora requieren el incremento de inspectores, para tener resultados reales en la disminución de pesca furtiva en una de las costas menos vigiladas de la nación.



Arjona precisó que será muy notorio si hay embarcaciones con redes capturando totoabas, la que tenga el permiso será visiblemente la pesca deportiva con una identificación especial y matrícula.



La totoaba es endémica del Alto Golfo, sólo se puede pescar desde el territorio de Sonora y Baja California, puntualizó el representante de Sepesca.



“Es muy cotizada en mercados asiáticos, ilegalmente, cuando se capture por la pesca deportiva con un permiso la persona tendrá el derecho de vender su buche”, reveló Arjona.



El buche de totoaba puede costar los 5 mil dólares, el permiso aun no tienen idea de cuanto puede costar, se definirá con una su- basta dependiendo del número de permisos y las UMAs aprobadas.



“Las pesca furtiva en el Estado existe en todos los Estado de México y el mundo, pero en Baja California están las cinco especies de más alto valor, en 1 mil 555 kilómetros de litoral”, advirtió.



Añadió que de octubre a septiembre del 2017, se han realizado 1 mil 195 recorridos terrestres, 184 recorridos acuáticos, cuatro operativos, se atendieron 23 denuncias, revisaron 495 embarcaciones e inspeccionaron 196 vehículos.



PROHIBICIÓN



A partir del decreto del 11 de octubre donde se suspendió la navegación dentro de la zona núcleo de protección a la vaquita, se establecieron rutas alternas para quienes viven de esta actividad, informó.



Se reunieron con los pescadores de pesca deportiva, para darles un canal de navegación a la salida de San Felipe, hacia el Sur y prestar su servicio a todos los que quieran.



Son muy pocas las zonas de pesca deportiva dentro del polígono, manifestó que ellos exigieron compensación pero no tiene derecho porque pueden salir a trabajar por un canal de navegación.