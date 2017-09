Ayuntamiento firma nuevos contratos para fiestas del sol

MEXICALI, Baja California(GH)

El Cabildo de Mexicali autorizó al Patronato y a la Dirección de las Fiestas del Sol celebrar cinco contratos de preferencia de venta con cinco empresas para la presente administración municipal.



El coordinador de la Comisión de Gobernación y Legislación, Héctor Ibarra Calvo, indicó que esta iniciativa fue presentada ante Cabildo y aprobada de manera unánime por los ediles presentes.



El dictamen trataba sobre una solicitud de autorización al director y presidente del Patronato Fiestas del Sol para celebrar contratos de preferencia de venta con cinco empresas para el periodo 2017-2019.



Las empresas son Pure and Clear de México, Hidrocarburos del Noroeste, Distribuidora Arca Continental, Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma y Proveedores de la Construcción.



Estos convenios son firmados usualmente por cada administración en relación con la proveeduría de Fiestas del Sol y se hacen para dar preferencia de venta o exclusividad en este aspecto.



Explicó que no tiene que ver con el sobre precio que gana el Patronato con las ventas que realizan estas empresas, sino algo adicional a esta circunstancia.



Indicó que Proveedores de la Construcción se encargarán de activar la carpa de “Arte, Pan y Vino”, la cual estuvo inactiva durante los últimos años, por lo que será un nuevo proveedor.



Con Distribuidora Arca Continental y Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma se hizo una renovación de contrato, mientras que las otras dos empresas serán nuevos proveedores. Son marcas patrocinadoras, lo que significa que el Patronato autorizó al director para que buscara en el mercado, vía invitación, cuales eran las marcas en cada uno de los segmentos que se requerían con las mejores condiciones.



Del análisis de las propuestas fue cuando se eligieron a las marcas; al quedarse, se desglosa lo que ofrecen al Patronato para ser patrocinadores del evento y que se otorgue el contrato de preferencia.



SEÑALAN SE NEGOCIÓ MEJOR EN ESTA ADMINISTRACIÓN



Ibarra Calvo señaló que las negociaciones durante este trienio fueron mucho más exitosas que las que se celebraron en la pasada administración municipal.



Sobre todo, porque se logró que el pago de la contraprestación se hiciera en una sola exhibición y no anualmente como se hizo con el 21 Ayuntamiento.



Tener un pago único da la posibilidad al Patronato de capitalizarse y consolidarse para los próximos años, manifestó el regidor.



Además, se obtuvieron aportaciones en especies, desde vasos hasta spots de publicidad, a diferencia de las negociaciones anteriores.



Hay un beneficio distinto en cada caso a lo que se obtuvo en la administración pasada, señaló Ibarra Calvo. Ejemplificó con el caso de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, de donde se obtuvieron en el periodo 2013-2016 3 millones de pesos de beneficios distribuidos en pagos anuales.



Para este trienio, se obtuvieron 3 millones 200 mil pesos en una sola exhibición, además de que la empresa dio 500 spots de radio para el evento, 10 mil vasos conme- morativos, 1 mil metros de lona impresa y 25 camiones con publicidad de la feria.



DESCONOCE SI CABILDO PASA- DO REALIZÓ MISMA ACCIÓN



Ibarra Calvo comentó que desconoce si el pasado Cabildo dio la autorización a los responsables del Patronato y la Dirección de Fiestas del Sol para celebrar este tipo de contratos. No obstante, indicó que la instrucción en esta administración fue la de transparentar y difundir este tipo de actos, ya sean arrendamientos financieros, licitaciones u otros.



“Se hace de esta manera por si alguien quiere seguir la huella, la siga hasta el último sentido”, expresó.