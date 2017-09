Anuncian manifestantes que no permitirán el informe del gobernador

MEXICALI, Baja California(GH)

El IV informe del gobernador Francisco Vega de Lamadrid no se permitirá se realice en el Congreso del Estado, anunciaron los manifestantes que tienen tomado el edificio.



León Fierro, Araceli Piña y Armando Salinas informaron que el edificio permanecerá cerrado.



Pidieron la abrogación de la ley de asociación público privada, la no votación de los dictámenes 94 y 95 sobre los contratos APP para las plantas desaladoras y la creación del C5i.



Hasta el momento los diputados o comunicación social del poder legislativo no han informado que acciones o medidas tomarán.



Cabe destacar que la sesión extraordinaria quedó abierta desde anoche y no ha sido concluida.