Dan revés a hombre que abusó de una niña

MEXICALI, Baja California(GH)

Debido a la falta de atención al derecho hacia los niños y la no procedencia de un proceso abreviado, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) revocó la sentencia emitida por juez que dejó libre a un abusador sexual.



En audiencia en la Tercera Sala, los magistrados decidieron la revocación de la sentencia definitiva contra José Ramón “N”, imputado en delito de abuso sexual agravado contra una menor de 14 años.



Fue el pasado mes de agosto cuando en audiencia Intermedia el fiscal solicitó procedimiento abreviado para dar beneficios al acusado. A pesar de la negativa del representante de la menor, se efectuó el juicio abreviado llegando a una reducción de la penalidad para el delincuente.



Fue el juez de Garantía, Luciano Angulo Espinoza, quien dictó una condena de cuatro años en prisión para el imputado, quien conmutó la pena de prisión por una fianza de 5 mil pesos para quedar libre, cumpliendo con algunas condiciones.



Entre las condiciones se encontraba notificar cualquier cambio de residencia o trabajo, cubrir la reparación del daño a la menor, acudir a tratamiento durante el tiempo establecido en la sentencia y mantenerse alejado de la familia de la víctima.



Durante la sesión de ayer en la Tercera Sala del TSJE, los magistrados José de Jesús Espinoza Orozco, Columba Amador Guillén y Víctor Manuel Vázquez Fernández se en- cargaron de escuchar ambas partes, para poder tomar una decisión.



Por parte del cuerpo colegiado se percataron de que el juez de Garantíano dio cumplimiento con lo que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



“La representante legal de la menor muestra su oposición al procedimiento abreviado fundado en que la Fiscalía efectuó una clasificación distinta de la acusación inicial, y como consecuencia hubo modificación de la pena”, dijo.



Otro de los factores que los magistrados indicaron es que la Fiscalía no llevaba información cómo se llevaban a cabo los hechos, solamente presentando la referente al pasado 30 de abril de 2014.



Esto a pesar de que la inconforme indicó de manera reiterada que este abuso sexual se presentó desde que la menor víctima contaba con la edad de 4 años de edad, lo que vulnera sus derechos.



“No pasa desapercibido para este cuerpo colegiado que la víctima es una niña, siendo que debe revisarse los derechos constitucionales que contengan a su favor el debido proceso, siendo esto considerado”, expresó.



Finalmente, se dio por presentada la resolución en la cual los magistrados revocaron la sentencia definitiva que fue dictada el pasado 9 de agosto del presente año, quedando sin efecto las demás decisiones de la misma.



Fernando Rosales, abogado y asesor de la madre y víctimas, explicó que el procedimiento contra el imputando continuará, por lo que el juez de Garantía deberá dictar la medida pertinente que se espera será la prisión.



“Considero que es un error grave del sistema, principalmente del agente del Ministerio Público que fue quien pidió el procedimiento abreviado, aun y a pesar de que trataba de menores víctimas de un delito”, dijo Por parte de Zoila Aracely Aguilar Rosales, madre de la menor, indicó que ante la revocación emitida ya se siente un poco más tranquila debido a que el hombre regresará a prisión.



“Contenta con esto y espero que ahora no vuelva a pasar esto, que no se le otorguen beneficios a esta persona, y que caiga el peso de la ley, ya que tiene que pagar lo que él hizo”, manifestó.