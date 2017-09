Caos impide votación en el Congreso del Estado

MEXICALI, Baja California(GH)

Los gritos y reclamos de los manifestantes provocaron la presencia de la Policía Estatal y Municipal, varias suspensiones de la sesión del Congreso y el abandono de los diputados del pleno.



Al filo de las 22:00 horas, el pleno permanecía blindado de elementos de seguridad pública a petición del presidente diputado Edgar Benjamín Gómez Macías.



Los gritos de “traidores”, “cerdos” y “corruptos”, provocó que la diputada Iraís Vázquez Aguiar pidiera que el pleno tomara control y respeto del Congreso.



Fue cuando se decidió suspender la sesión y permitir el ingreso de la Policía para el desalojo de los manifestantes por voluntad o con uso de la fuerza pública.



En alerta estuvo la Policía y agentes ministeriales para recibir la orden de desalojo mientras los manifestantes cantaban “El Cachanilla”. Hasta el cierre de esta edición, el desalojo no se realizó.



sesión turbulenta



Ciudadanos de Mexicali y Baja California Resiste se enfrentaron contra presuntos líderes sociales afines al PAN en una sesión del Congreso cargada de gritos, abucheos y recesos.



Los manifestantes del grupo Resiste exigían que no se votara los dictámenes 94 y 95 referentes a la construcción de las plantas desaladoras vía asociación público-privada.



Con las cuales se comprometen pagos por hasta 35 años en un endeudamiento superior a los 81 mil millones de pesos y la creación del C5i por 69 millones de pesos anuales durante 10 años.



Los líderes sociales solicitaban mayor seguridad en las colonias como Villas del Rey, Jazmines, entre otras.



Ambos grupos se gritaron entre sí repetidamente.



Los hechos



Desde temprana hora los líderes sociales llenaron los asientos de la sala Benito Juárez, en su mayoría mujeres adultas y de la tercera edad, con algunas cartulinas con frases de “queremos más seguridad”.



Cerca de las 9:00 horas empezaron a llenar las primeras filas y pasillos los grupos de Mexicali y Baja California Resiste.

Así los dos grupos chocaron.



Principalmente las lideresas gritaron “Fuera Resiste” que coreaban al unísono.



Mientras que sus rivales gritaron “Fuera Kiko”, “No a las APP” y “No al C5”.



Destacó que cuando ingresaron los diputados para iniciar sesión, solo arribaron los del PRI, PRD, PT, PBC y Morena, quienes fueron recibidos con abucheos y gritos.



El presidente del congreso, Edgar Benjamín Gómez Macías, solicitó a ambos grupos de manifestantes mantener el orden y respetar el recinto legislativo, pero no hicieron caso.