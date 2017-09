Endurecen pena a quien cometa robo violento

MEXICALI, Baja California(GH)

Durante la sesión extraordinaria del Congreso del Estado se aprobó la reforma al Código Penal en los Artículo 203 y 204 para que cuando un robo se ejecute con violencia, la pena de robo simple se incrementará de 3 a 6 años de prisión.



Además si la violencia constituye otro delito, se aplicarán las reglas de la acumulación. Se incluye en el concepto de violencia la que es contra las personas por vía física o moral.



La violencia moral incluye cuando una persona utilice juguetes u otros objetos que tengan apariencia, forma o configuración de armas de fuego, ya sean pistolas de municiones o aquellas que arrojen proyectiles a través de aire o gas comprimido.



Los diputados justificaron que es factible la ampliación de pena por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se aprobó la reforma al Artículo 259 del Código Penal para incrementar una pena de hasta de una tercera parte al que sea o haya sido servidor público que para obtener un beneficio o para causar daño, falsifique o altere un documento público o privado.



De igual forma se aprobó ampliar la penalidad en casos de violación y violación impropia. La sanción se amplía cuando la persona tiene relación de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, la pena aumenta de 5 a 8 años de prisión y hasta 300 días multa y no puede acceder a libertad bajo protesta.



También se amplía a quien con o sin el consentimiento de una persona menor de 14 años ejecute un acto sexual, sin el propósito de llegar a la cópula, se le aplicarán de ocho a doce años de prisión y hasta 300 días multa.



BENEFICIOS PARA POLICÍAS



En la sesión también se aprobó la reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado que garantiza seguridad social a los policías y sus familiares.



Los agentes podrán ser afiliados junto con sus familiares, prótesis gratuitas cuando sufran un accidente en cumplimiento de su deber, tratamiento psicológico en caso de requerirlo.



Además contar con un seguro de vida o pago póstumo por muerte natural, accidental o por riesgo de trabajo; apoyo para gastos funerarios; licencia con derecho a remuneración por accidentes y enfermedades profesionales, enfermeda- des no profesionales y maternidad.



Los policías podrán acceder a pensión por jubilación, retiro, invalidez y muerte, cuando un agente fallezca se asegura a sus descendientes al acceso a la educación básica, media superior y superior.





SEA CIUDADANOS



Los diputados aprobaron la convocatoria para elegir a los cinco ciudadanos que integrarán el comité seleccionador del Sistema Estatal Anticorrupción. Entre los requisitos se encuentra que debe ser ciudadana o ciudadano mexicano.



Deben presentar la documentación que le avale de gozar de buena reputación, así como el documento oficial que sostenga no haber sido condenado por algún delito que amerite pena de más de un año de prisión.



Pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, se inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena.



No desempeñar ni haber desempeñado un cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación.



Tampoco haber sido secretario de Estado, ni procurador de Justicia, subsecretario u oficial mayor en la administración pública federal, estatal, o municipal, ni gobernador, ni secretario de Gobierno, ni consejero de la Judicatura, a menos que se haya separado de su cargo con un año antes del día de su designación.